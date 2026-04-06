Jorge Morán 06 ABR 2026 - 17:19h.

El ex tenista rectificó sus palabras más tarde

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La comparación entre el tenis femenino y el tenis masculino es algo que está cada vez más cuestionado. Si hace unos años era Rafa Nadal el que la liaba con sus declaraciones, ahora ha sido Patrick McEnroe el que ha dejado unas palabras que, sin duda, no gustarán nada. Todo ello después del partido de exhibición que disputaron Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios.

Fue hace unos meses, un encuentro entre dos tenistas de distinto género y con una reglas modificadas para igualar a ambos. Pues bien, el australiano se llevó la victoria muy cómodamente y esto no hizo más que abrir de nuevo el debate sobre el género en este deporte.

McEnroe la lía con sus palabras

El ex tenista estadounidense Patrick McEnroe fue preguntado por la situación vivida en la 'Batalla de los sexos' y dejó unas polémicas declaraciones. "Si pusieras al mejor jugador juvenil del mundo, al mejor de 17 años, a enfrentarse a Sabalenka, la ganaría 6-1, 6-1 o algo así. Pero para mí eso es irrelevante", comentó en el programa de radio llamado 'Holding Court'.

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Después de sus palabras, McEnroe quiso aclarar lo dicho y aseguró ser un gran fanático del tenis femenino. "No digo esto para menospreciar el tenis femenino, me encanta el tenis femenino. Si hay un buen partido, lo veré más que un encuentro masculino en el que haya una victoria aplastante", aseguró el ex tenista.

"Es un juego totalmente diferente. Por alguna razón, la gente no ve el tenis de la misma manera porque ven a Madison Keys o Sabalenka golpear su derecha con la misma fuerza que Sinner. Bueno, no le dan el mismo efecto y el movimiento es diferente", concluyó. Unas palabras que no han sentado nada bien entre muchos deportistas y que no han dudado en responder.