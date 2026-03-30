Miguel Casado 30 MAR 2026 - 13:21h.

Comienza la gira de tierra batida en el circuito ATP

Carlos Alcaraz reta a las estrellas del pádel: "Ganamos nosotros"

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El Masters 1.000 de Miami no dejó, en general, buenas sensaciones para los tenistas españoles. Carlos Alcaraz y Rafa Jodar cayeron en tercera ronda, una más tarde que Davidovich, Roberto Bautista y Paula Badosa. Pero entre esas notas negativas, sí destacó Martín Landaluce.

El joven tenista madrileño fue una de las revelaciones y alcanzó los cuartos de final, donde se enfrentó al finalista Lehecka. Con apenas 20 años y después de superar varias eliminatorias previas, Landaluce desarrolló un buen juego y se mostró al mundo como un profesional a tener en cuenta.

Esta semana, como todos los tenistas, ha comenzado su preparación para la gira de tierra batida, que se extenderá hasta después de Roland Garros. Y para hacerlo, se ha buscado una compañía inmejorable, la de Carlos Alcaraz.

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Alcaraz y Landaluce, juntos en El Palmar

Los dos españoles se han encontrado en el Club de Campo de El Palmar, en Murcia, para comenzar la preparación de estos meses de la temporada.

Así lo demuestra el vídeo colgado en X, en el que se ve la llegada del madrileño y el saludo con Carlitos y su equipo.

El número 1 del mundo, al ver a Martín, detiene su sesión para acercarse al lateral de la pista y fundirse en un abrazo con una de las promesas del tenis español.

Por delante, Montecarlo se erige como el primer gran torneo de tierra. Allí, Carlitos viajará para defender el título -y los puntos- cosechado en 2025 y con la presión añadida de poder perder el top mundial en caso de que Jannik Sinner se alce con el trofeo, sea cual sea su resultado.

Tras la aventura por el Principado, llegarán Barcelona, Madrid y Roma antes de que el circuito se centre en el segundo gran torneo del año, el Grand Slam de Roland Garros.