Miguel Casado 30 MAR 2026 - 08:35h.

Sinner podría arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz en Mónaco

Rafa Nadal defiende a Carlos Alcaraz y pone en valor sus éxitos: "No se le puede exigir más"

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Jannik Sinner doblegó a Jiri Lehecka en la final del Masters 1.000 de Miami por un doble 6-4. El italiano completó así un muy buen final de la gira de pista dura, después de alzarse con el trofeo, también, en Indian Wells.

Dado que el número 2 del mundo no compitió el año pasado en este tramo de la temporada para cumplir con la sanción que se le impuso, en estas semanas de 2026 ha sumado un buen puñado de puntos que le ha permitido recortar distancias con Carlos Alcaraz en la pelea por el número 1 del ranking ATP.

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Así está la pelea por el número 1 del ranking ATP

Lo cierto es que Carlitos ha desaprovechado una buena oportunidad en Estados Unidos. Tras un 2025 en el que hizo semis en IW y cayó en su primer partido en Miami, ahora no defendía muchos puntos. Pero los resultados no le han acompañado. Tan solo ha sido capaz de sumar 40 unidades a su marcador, que cuenta con 13,590, tras avanzar una fase más en el último torneo en tierras americanas.

A diferencia de él, Sinner se ha hecho con 2.000 puntos en la carrera por el número 1 y se coloca con 12,400. Sus dos títulos le han aupado, y de qué manera, en la clasificación y ahora depende de sí mismo para arrebatar el liderato al murciano en Mónaco.

Si el transalpino gana en el Principado, reemplazará al pupilo de Samu López al frente de la tabla. El año pasado, Sinner tampoco jugó allí, por lo que tiene 'barra libre' para incrementar su marcador. Carlos, sin embargo, ganó, por lo que no hace más que defender los 1.000 puntos cosechados.

Tras Mónaco, llega el Godó, un ATP 500 que, aunque sean menos, también suma puntos. Alcaraz fue finalista en 2025 y Sinner tampoco compitió. Otro lugar clave para arañar tantos -el ganador obtiene 500 puntos, por los 330 del finalista, 200 semifinalista, 100 cuartofinalista y 50 en segunda ronda-.

Después de Barcelona, ambos llegarán al Mutua Madrid Open con la cuenta a 0. Ninguno se dejó ver por la Caja Mágica el año pasado y antes de visitar Roma (donde Alcaraz ganó a Sinner en la final), puede ser otro punto clave para llegar a Roland Garros como número 1 del mundo.

La clasificación del ranking ATP