Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 08:28h.

Carlos Alcaraz cayó en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

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Carlos Alcaraz sigue dejando malas sensaciones desde que ganó el torneo de Doha. En Indian Wells, el murciano aguantó hasta las semifinales, donde cayó frente a Medvedev. Sin embargo, en Miami, el actual número 1 del ranking ATP no pudo pasar de la tercera ronda.

Después de derrotar a Joao Fonseca, Carlos Alcaraz se enfrentaba a Korda, quien jugaba en casa. El murciano no se mostró cómodo durante el partido, dejando una sorprendente imagen donde no ocultaba su sufrimiento.

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La frustración de Carlos Alcaraz

Tras perder el primer set por 6-3, el tenista español no comenzaba bien la segunda manga, pues el estadounidense se puso 2-1 con saque y ventaja a su favor. Fue entonces cuando Carlos Alcaraz mostró su desesperación dirigiéndose hacia Samuel López, su entrenador, diciendo que podría maquillar el resultado en un 6-3, 6-4 o 6-3, 7-5 repitiendo continuamente la frase "no puedo más" mientras que su preparador intentaba animarle diciéndole "tú sigue, vamos, hasta el final".

El murciano terminó perdiendo ese juego y volvió a dirigirse a Samuel López, repitiendo "no puedo más, me quiero ir a casa tío".

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Carlos Alcaraz no se dio por vencido y, como le dijo a su entrenador, acabaría maquillando el resultado ganando ese set por 7-5. Aun así, Kodra se impuso en la última manga con un resultado final de 6-3, 5-7, 6-4.

"Ha sido un partido difícil, por supuesto. Creo que Sebi ha estado increíble hoy. Ha jugado de maravilla. Ha habido muchos momentos muy reñidos en los que yo simplemente no he sabido aprovecharlos", mencionó Carlos Alcaraz tras el partido.

El murciano reconoció su frustración ante el nivel de sus rivales. "Muchos 30-30, muchos 40-40, puntos de break a mi favor. No los aproveché, pero tengo que verlo desde ese punto de vista. Para los próximos partidos, ya sabes, pensar que van a jugar así, aunque yo también voy a tener mis oportunidades. Intentaré jugar mejor en esos momentos, en esos puntos. Intentaré que no se mantengan en el partido. Intentaré llevarlos al límite aún más".

Para los próximos días, Carlos Alcaraz planea un regreso a casa, algo que ha reconocido que le hace mucha ilusión. "Pasar unos días relajándome con mi familia y mis amigos. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida".