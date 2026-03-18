Celia Pérez 18 MAR 2026 - 15:00h.

El griego cuenta una experiencia personal junto a los dos

La incógnita detrás del nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

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Stefanos Tsitsipas ha comenzado el año de la mano de Kristen Thoms. El tenista griego vuelve a sonreír y lo hace acompañado en una nueva relación que él mismo publicó en sus redes sociales. Ahora ha vuelto a sorprender a todos, pero en esta ocasión por una confesión en la que involucra a Rafa Nadal y a Roger Federer.

En el podcast de Theodora Petalas What's The Call, Tsitsipas ha contado cómo fue la primera noche en la que decidió probar el alcohol, y fue precisamente junto a Rafa Nadal y Roger Federer en la Laver Cup. "Me emborraché por primera vez con Rafa y Roger. Esa fue la primera vez que bebí alcohol en mi vida. No tenía ni idea de qué pedir", explicó el griego en las declaraciones recogidas por El Confidencial.

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De hecho, el griego cuenta que fue el suizo el que le incitó a tomarse algo. "Roger me dijo: 'Anda, tienes que tomarte algo'", desveló, añadiendo que la noche acabó de lo más random con él y Diminic Thiem bailando y cantando encima de las mesas. En fin, una velada que Tsitsipas consideró de lo más divertida.

La nueva relación de Stefanos Tsitsipas

El tenista griego, quien es uno de los mejores jugadores del circuito ATP en los últimos años, está pasando por un momento de renovación y reconstrucción tras un mal 2025, al igual que su expareja. Tsitsipas, quien mantuvo una bonita relación con la jugadora española, Paula Badosa, ha encontrado un nuevo amor tras la ruptura el pasado año con la ex número 2 del mundo

Su nuevo amor es una extenista de 28 años la cual compitió a nivel universitario. Ahora, tanto ella como él, parecen haber encontrado a su media naranja. Así lo han hecho ver tras su viaje juntos a Namibia en las pasadas navidades.