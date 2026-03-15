Miguel Casado 15 MAR 2026 - 10:20h.

El murciano se quedó a las puertas de su tercera final en Indian Wells

Carlos Alcaraz ve el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka y su reacción ya es viral

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Carlos Alcaraz cayó derrotado ante Daniil Medvedev en las semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells (6-3, 7-3), en uno de los mejores partidos del ruso en toda su carrera. El tenista murciano, que se mantenía invicto en este 2026, cedió ante el número 11 del mundo, quedándose a las puertas de su tercera final en el torneo estadounidense y de un nuevo enfrentamiento ante Jannik Sinner.

El pupilo de Samu López se mostró tremendamente sorprendido por el nivel de su rival sobre la pista dura y dejó unas contundentes declaraciones tras la derrota. "Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", comentaba el de El Palmar.

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Sus rivales ven en él al principal rival a batir y esa dosis extra de motivación llevó a Medvedev a derrotarle. "Estoy jugando un gran tenis. Y creo que estoy demostrando a los jugadores y a la gente que, si quieren ganarme, tienen que jugar a su mejor nivel durante una hora y media o dos horas en cada partido", reconocía.

La resignación de Carlos Alcaraz

A partir de ahí, resignación, aceptación y puro trabajo. "Tengo que aceptarlo y seguir adelante, y asumir que a partir de ahora todos van a jugar así contra mí, así que tengo que estar preparado para eso", decía.

Sinner, número 2 del mundo, venció a Alexander Zverev en la otra semifinal del torneo y peleará a partir de las 22:00 horas de la noche con el verdugo de Carlitos por su primer título de Indian Wells, uno de los Masters 1.000 que, de momento, se le resisten.

Tras la resolución de la competición, arrancará la acción en Miami, donde habrá tenis hasta final de mes y Alcaraz tendrá la oportunidad de resarcirse.