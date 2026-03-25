Miguel Casado 25 MAR 2026 - 11:43h.

El murciano ha sufrido dos derrotas que han hecho saltar las alarmas

La incógnita detrás del nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

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Carlos Alcaraz cayó derrotado el pasado el fin de semana del Masters 1.000 de Miami tras perder contra Sebastian Korda, sumando su segundo tropiezo en la gira americana de pista dura después de ser eliminado por Medvedev en Indian Wells. La preocupación respecto al murciano no ha llegado por esos dos tropiezos, sino por las sensaciones con las que se despidió de la competición tras reconocer su sufrimiento al equipo. "No puedo más. Me quiero ir a casa", repetía el número 1 del mundo.

Tras ello, han sido muchas las voces autorizadas que han defendido al tenista. Uno de los primeros, su ídolo Rafa Nadal, que le ha arropado públicamente y ha puesto en valor todo lo que está consiguiendo. De forma más reciente, Álex Corretja, extenista, comentarista habitual de los torneos y cercano al entorno de Carlitos.

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El ganador de las ATP Finals en el 98 intervino en El Larguero de la Cadena SER para normalizar la sensación de saturación que evidenció en el Hard Rock Stadium. Sus derrotas ante Medvedev y Korda no debían hacer saltar ninguna alarma.

"Medvedev viene jugando el año perfectamente. Detrás de Alcaraz y Sinner, el que más puntos está ganando es el ruso. Para mí no fue una grandísima sorpresa, teniendo en cuenta que Medvedev jugó un partidazo y estás perdiendo contra alguien que también es muy bueno", expresaba Corretja.

Korda, como contó el marido de Martina Klein, venía de ganar un torneo en pista rápida y de "demostrar que venía muy en forma. Es un chico que ya había ganado Alcaraz anteriormente", analizaba el exdeportista profesional.

El mensaje tranquilizador de Álex Corretja sobre Carlos Alcaraz

"Quizá lo que ha llamado la atención es un poco la sensación de Carlos de que estaba un poco saturado y que mentalmente estaba algo tocado", comentaba. Pero eso resulta algo lógico y comprensible después de que su inicio de temporada haya sido "tan soberbio, tan estupendo".

"El primer día en Miami juegas contra Fonseca y te pone en situación de jugar al 100% en el primer partido del torneo. No hay que alertarse", insistía Álex."Cuando se dirige a su equipo y les dice 'Estoy cansado. Me quiero ir a casa'. Con todo el cariño y el respeto, es que nos ha pasado a todos. Hay un momento que la gira se te hace larga y que a tu equipo le sueltas cualquier cosa, casi ni la piensas mucho. Es algo que tú sientes ahí y al final te sorprenden. Acabas perdiendo y se disparan las alarmas. Pero eso, a lo mejor si hubiera ganado ese partido, ya se hubiera disipado", completaba el comentarista.

El que llegó a ser número 2 del mundo comparó la situación con la del año pasado, cuando también cayó en Miami y todos los focos se centraron en él. "La diferencia es que en 2025 venía de perder en cuartos de final de Australia, de ganar un título, aunque menor, en Rotterdam. Este año ha ganado el Open de Australia, ganó en Qatar, estaba en semis de Indian Wells y parecía invencible. Pero la realidad es que el circuito aprieta mucho y que lo que estaba haciendo Carlos no era normal", completaba.

Hace 12 meses, Charlie fue cogiendo forma y a partir de la temporada de tierra batida alcanzó un nivel de forma que le colocó en el top mundial, por lo que no hay que preocuparse lo más mínimo con el de El Palmar. "Ahora tiene que hacer lo que sienta: parar, recuperarse mentalmente y encarar la tierra de la mejor manera si lo necesita", aconsejaba.