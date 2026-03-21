Carlos Alcaraz se salta todos los protocolos con la Reina Sofía en Miami: de los dos besos al tuteo

Miguel Casado 21 MAR 2026 - 22:26h.

El murciano compartió confidencias con la Reina Sofía

La incógnita detrás del nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

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El Masters 1.000 de Miami ya ha dado su pistoletazo de salida y Carlos Alcaraz debutó durante la madrugada del sábado con victoria ante Joao Fonseca. El tenista murciano volvió a vencer sobre la pista del Hard Rock Stadium dos años después y horas después tuvo la oportunidad de recibir en Miami Gardens a la Reina Sofía.

Su alteza aprovechó la visita a la ciudad estadounidense para saludar de manera personal al pupilo de Samu López y a Rafa Jódar, el otro español combatiente en el torneo sobre pista dura.

Primero compartió momentos con el madrileño, jugador de 19 años y una de las mayores promesas del tenis español que superó su partido de tercera ronda después de ganar al australiano Aleksandar Vukic.

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Carlos Alcaraz y su encuentro con la Reina Sofía

Más tarde, fue el turno de Carlitos, que, como se puede ver en el vídeo compartido por la Casa Real en X, se saltó todos los protocolos en el tratamiento con la familia real al darle dos besos a Doña Sofía, tutearla e incluso posar sus manos sobre los hombros.

Ni mucho menos provocó así un momento incómodo, sino que se dio dentro de un ambiente de naturalidad y cordialidad, en el que la Reina se interesó por el estado de Charlie, sus métodos de entrenamiento y sus objetivos en el torneo.

Doña Sofía compartió unas palabras y se tomó varias fotografías junto al murciano, que prosigue con su preparación para enfrentarse el domingo, en el tercer tramo del torneo, al estadounidense Sebastian Korda.

La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita de tres días durante la que el viernes inauguró una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, por el 250 aniversario de la fundación de EEUU.

Además, doña Sofía entregará este sábado los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami, reconociendo a dos parejas de empresarios por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

El torneo de Miami es la segunda participación de Jódar en un Masters 1.000 en su carrera. Debutó este mismo mes en Indian Wells, pero cayó en primera ronda. Alcaraz, por su parte, número uno del mundo, llegó hasta semifinales la semana pasada y perdió contra el ruso Daniil Medvedev.