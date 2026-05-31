Rafa Jódar vence a Carreño y se cita con Zverev en cuartos de Roland Garros: "Le veo compitiendo con Alcaraz o Sinner"
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Rafael Jódar sigue derribando barreras en Roland Garros. El tenista madrileño de 19 años remontó dos sets en contra ante Pablo Carreño para clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. Tras superar al veterano español en cinco mangas, Jódar se enfrentará ahora a Alexander Zverev y continúa confirmando que su irrupción ya es una realidad en el circuito ATP. Tras el partido, el veterano tenista asturiano no dudó en rendirse al nivel de su compatriota y aseguró que le ve compitiendo muy pronto con los grandes dominadores del circuito, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Jódar remonta a Carreño y sigue creciendo en París
El joven español tuvo que superar uno de los desafíos más exigentes de su carrera. Carreño impuso su experiencia durante los dos primeros sets y llevó el encuentro a un terreno incómodo para el madrileño, que llegó a verse contra las cuerdas.
Sin embargo, el partido cambió cuando el asturiano comenzó a sufrir molestias en el hombro derecho y Jódar elevó su nivel para completar una remontada de mucho mérito por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.
"Era difícil aguantar su juego, tenía que mantenerme firme mentalmente y tratar de no cometer errores", reconoció el madrileño tras sellar su clasificación.
Con este triunfo, Jódar alcanza por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam y se medirá ahora a Alexander Zverev por una plaza entre los cuatro mejores del torneo.
Carreño le ve peleando con Alcaraz y Sinner
Más allá de la derrota, Pablo Carreño dejó una de las frases de la jornada al analizar el potencial del joven tenista español: "Lo podrá hacer pronto. No sé si puede hacerlo ahora mismo porque es su primer año entre los mejores y tiene 19 años, pero tiene mucho margen de mejora".
El asturiano recordó que no todos los campeones siguen el mismo camino hacia la élite y destacó la evolución constante de Jódar: "No hace falta ganar Grand Slams a los 18 años para estar luego arriba. Cada uno tiene su ritmo".
Carreño también elogió la progresión mostrada por el madrileño durante los últimos meses: "Ha mejorado mucho. Poco a poco va cogiendo el ritmo de los grandes".
Unas palabras que refuerzan la sensación de que el tenis español puede haber encontrado a su próxima gran estrella para acompañar a Carlos Alcaraz en el futuro más inmediato.