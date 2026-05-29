El dinero inesperado que recibirá el Real Zaragoza para hacer fichajes en Primera RFEF

Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 12:51h.

Los bonus por objetivos cumplidos de ventas pasadas siguen trayendo rédito económico

Yussif Saidu se pone al servicio del Zaragoza en el mercado de fichajes: interés y deseo

Compartir







El Real Zaragoza ya ha consumado su descenso a Primera RFEF. Antes del último partido en LALIGA HYPERMOTION, David Navarro ha sido sumamente claro con las sensaciones de cara al próximo curso. En este sentido, el técnico ha dejado una de las claves pensando en los posibles fichajes: que las negociaciones salgan fluidas y los jugadores que lleguen lo hagan queriendo estar en el conjunto blanquillo. Y, precisamente de cara al mercado, la entidad ha recibido una noticia que puede ser muy positiva, especialmente teniendo en cuenta que Lalo Arantegui ya trabaja en algunos movimientos importantes de cara al próximo curso.

Y es que, según adelanta El Periódico de Aragón, el Real Zaragoza recibirá 250.000 euros más por la venta de Pep Chavarría. El lateral, que abandonó la disciplina blanquilla hace ya cuatro temporadas, ha vuelto a cumplir los objetivos marcados en el contrato de traspaso al Rayo Vallecano, en el que el club percibiría un un extra si el jugador cumplía un número determinado de partidos con el equipo de la franja.

Con esta cifra, el Real Zaragoza no podrá hacer muchos movimientos, pero sí podrá acometer fichajes importantes y pagar salarios de la parte alta de la Primera RFEF.

El Zaragoza aún puede ingresar otros 250.000€ por Pep Chavarría

En este sentido, el Real Zaragoza ya habrá ingresado un total de 3.5 millones de euros cuando cobre esta cantidad, pero puede llegar a los 3.75 'kilos', el tope de la operación, siempre y cuando Pep Chavarría vuelva a cumplir ese cupo de partidos marcados en el contrato de compraventa de los derechos. En este sentido, el jugador ha cumplido ese objetivo en dos de las cuatro temporadas que ha participado, y si lo hace en una tercera, los blanquillos volverían a cobrar otros 250.000 euros. Eso sí, no más de eso.

Así pues, Pep Chavarría ha participado este curso en 44 partidos con el Rayo Vallecano, sumando LALIGA, Conference League y Copa del Rey. En ellos ha logrado registrar un gol y tres asistencias, y superar la frontera de los 3.500 minutos. es decir, que ha sido un jugador fundamental para Iñigo Pérez, pese a que cuenta con la competencia de Alfonso 'Pacha' Espino en esa posición.