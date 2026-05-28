Fran Fuentes 28 MAY 2026 - 08:50h.

La desbandada general en el conjunto gironí plantea un escenario claro

El plan del Real Zaragoza con su portería: un fichaje y dos apuestas de la casa

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El Real Zaragoza trabaja intensamente para preparar el año en Primera RFEF. Y es que, aunque aún resta un partido de LALIGA HYPERMOTION, el club blanquillo ya ha consumado el descenso matemático y jugará el año que viene en la categoría de bronce del fútbol español. Ibai Gómez ya ha llegado a la ciudad deportiva y, junto a la dirección deportiva, planifica todo al máximo detalle para no dejar ningún cabo suelto ni detalle alguno al azar. Para ello, y aprovechando que las restricciones de la RFEF en cuanto al control económico son más laxas que en LALIGA, el club prepara un mercado de fichajes ambicioso. En ese sentido se fijaron en Jastin García, extremo del Girona FC que ha jugado en préstamo en el Andorra.

Así las cosas, el extremo es una petición expresa de Ibai Gómez, que le conoce bien de su etapa en el Anndorra el pasado curso. Sin embargo, todo apunta a que la operación tiene difícil desenlace. Y es que, según avanza el diario SPORT, el leridano de ascendencia portuguesa sí que entra en los planes del Girona para planificar la próxima temporada. Según la citada información, el conjunto gironí planifica la temporada con Joel Roca, Kim Min-su y el propio Jastin García, entre otros, como extremos para el primer equipo.

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Jastin García, certeza en una plantilla del Girona FC que apunta a desbandada general

No es de extrañar, teniendo en cuenta que el grueso de la plantilla gironí se marchará y que el luso, entre otros, ha hecho una buena temporada como cedido. Ahora, con un año más de contrato con el equipo catalán, cuentan con él y todo apunta a que se quedará en la primera plantilla. Habrá que ver qué pasa, eso sí, con jugadores como Portu, Bryan Gil o Tsygankov, que apuntan a salir este mismo verano.

En este sentido, la confianza del club y de Quique Cárcel en el extremo, a falta de conocer quién será el entrenador del primer equipo, es importante. La intención es lograr una plantilla competitiva y profunda para competir a 42 jornadas y tratar de volver a LALIGA EA SPORTS por la vía rápida. Para ello, una plantilla profunda que pueda dar alternativas es muy importante, y parece complicado que el Girona desperdicie a un efectivo así. Su rendimiento, de cuatro goles

Pese a todo, no han dejado de llegar los intereses de otros clubes a Montilivi. Y es que otros equipos de LALIGA HYPERMOTION también han tocado a Jastin García. Han preguntado por su fichaje y sondeado las posibilidades de hacerse con él, bien a préstamo, o bien mediante un traspaso. Por esa misma razón parece más difícil todavía que el jugador recale en el Real Zaragoza. Porque, si finalmente el Girona decide que salga, tiene opciones mucho más atractivas y de mayor nivel que el conjunto blanquillo.