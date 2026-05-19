Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 10:29h.

David Navarro da casi por descendido al Zaragoza y pone de ejemplo a Dépor y Málaga: "Otros no han conseguido volver"

Tiene contrato en vigor con su actual equipo

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El Real Zaragoza está, por desgracia, a un paso de Primera RFEF. El descenso no es matemático por los tropiezos del resto de equipos, pero puede consumarse esta próxima jornada incluso con la victoria de los blanquillos. Lalo Arantegui lleva semanas preparando el nuevo proyecto, con algunos nombres bastante avanzados de cara a la próxima temporada. En cuanto al banquillo, todos los focos apuntan a Ibai Gómez, quien podría llegar de la mano de otro fichaje muy de su gusto.

Según informa El Periódico de Aragón, Jastin García podría convertirse la próxima temporada en nuevo jugador del Zaragoza. Una operación nada sencilla y que en estos momentos depende de varios factores. El fichaje del atacante depende directamente de la llegada de Ibai Gómez. El míster es el mejor posicionado para desembarcar en el proyecto blanquillo si se consuma el descenso de categoría.

Una vez se cierre el nuevo inquilino del banquillo, toca construir y es ahí donde aparece la figura de Jastin. El mismo medio avanza que Ibai ya habría trasladado al futbolista su deseo de contar con él la próxima temporada. El interés es importante, pero la operación no es nada sencilla por un futbolista con contrato en vigor con el Girona

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Los condicionantes de su posible fichaje

Como decíamos, Jastin García ha jugado esta temporada cedido en el Andorra por el Girona, con quien aún le queda un año de contrato por delante. Eso quiere decir que, para que pueda salir a préstamo, necesita ampliar al menos un año más dicha vinculación.

A priori, se trata de una opción interesante por un futbolista con recorrido en LALIGA HYPERMOTION y que ya tuvo minutos en LALIGA EA SPORTS con el cuadro catalán. Incluso llegó a debutar en Champions. El extremo ilerdense es la opción favorita de Ibai para un nuevo proyecto que aún está por confirmarse.