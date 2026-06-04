Las dos opciones de García Pimienta para volver a LaLiga

Fran Fuentes 04 JUN 2026 - 00:06h.

El técnico catalán cuenta con dos propuestas que se adaptan muy bien a su estilo de juego

Ofrecen 22 millones de euros para dejar al Elche CF sin delanteros

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Xavier García Pimienta lleva sin ocupar un banquillo más de un año. Concretamente, desde que fue cesado en el Sevilla FC. El técnico catalán, que no pudo terminar el curso 24/25 al frente del conjunto nervionense, se ha estado preparando durante el último año por si le surgía una opción apetecible y un proyecto sólido. De este modo, varios clubes como es el caso del RCD Mallorca, que cesó a su técnico Jagoba Arrasate a mitad de curso, tanteó su disponibilidad. Sin embargo, no acabaron por llegar a un acuerdo. Ahora, tras más de un año (concretamente más de 13 meses, 417 días), tiene ante sí dos oportunidades que le plantean proyectos a largo plazo y con los que, incluso, podrá hacer la pretemporada.

Una de ellas es el Elche CF. Concretamente, fue su entorno quien estableció el primer acercamiento, pero Christian Bragarnik valora personalmente esta opción. En este sentido, la figura de Xavier García Pimienta se interpreta como muy continuista respecto al legado que deja Éder Sarabia. Con la 'escuela Barça' por bandera, el ex del Sevilla y de la UD Las Palmas volvería a un banquillo de LALIGA EA SPORTS después de que el conjunto franjiverde haya salvado los muebles del descenso en la última fecha. No es el único, tal y como comentamos hace algunos días, ya que Iván Ania es el favorito y otean otras opciones como Hernán Crespo.

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La nueva opción que le surge a García Pimienta después de un año en el paro

Menos suerte corrió el Girona FC, el otro club que, según Matteo Moretto, ya ha establecido conversaciones para tratar de cerrar su fichaje. En este sentido, al igual que ocurre con el Elche, hay una figura muy importante que ha marcado el estilo en los últimos años: Míchel. Ahí, García Pimienta encajaría bien en el modelo. Sin embargo, al igual que el conjunto franjiverde, Quique Cárcel tiene otras opciones sobre la mesa, como Carles Martínez, ex del Toulouse, a quien le ofrecen dos años de contrato.

De este modo, a García Pimienta se le vuelve a abrir el mercado después de más de un año en paro. El técnico catalán tiene ante sí la posibilidad de coger un proyecto importante. La duda está en apostar por LALIGA EA SPORTS, en un proyecto ya consolidado que necesita de un nuevo timonel, o bajar a LALIGA HYPERMOTION, pero a un equipo en el que se espera una desbandada de jugadores, pero perteneciente al City Group, donde el modelo de técnico de 'La Masía' está muy bien considerado.