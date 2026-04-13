Basilio García Sevilla, 13 ABR 2026 - 19:27h.

El catalán fue destituido el 13 de abril de 2025, Domingo de Ramos

El finiquito de García Pimienta

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Hace un año era Domingo de Ramos en Sevilla, una fecha marcada en la capital hispalense cada año. Asimismo, mientras los primeros nazarenos recorrían las calles sevillanas, el Sevilla FC anunciaba la destitución de Xavier García Pimienta, el entrenador por el que había apostado Víctor Orta en junio y que, en septiembre, había sido renovado en una de las decisiones más incomprensibles del tremendamente errático consejo de administración de la entidad.

El catalán no terminó de cogerle el pulso al equipo, al club y a la afición, y tal y como le había sucedido en la temporada anterior en la UD Las Palmas, la cosa no pintaba nada bien de cara al final de campaña. Así pues, pese al colchón de siete puntos sobre el descenso, el consejo de administración decidió destituirle después de sufrir el Viernes de Dolores ante el Valencia en Mestalla la cuarta derrota consecutiva.

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Tras ganarle a la Real Sociedad en Anoeta en la jornada 27, el equipo estaba igualado a puntos con el Rayo Vallecano en un octavo puesto que daba acceso a Europa, así que cuatro jornadas más tarde, con la esperanza de que el equipo viviera un revulsivo y diera un arreón para acabar luchando por volver a las competiciones continentales, el consejo que preside José María del Nido Carrasco decidió poner el equipo en las manos de Joaquín Caparrós a falta de siete jornadas. Con todo, García Pimienta es el entrenador que más tiempo ha estado en el banquillo sevillista desde la marcha de Julen Lopetegui, y van ocho.

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Peores números

Con Xavier García Pimienta, el Sevilla sumó 36 puntos en 31 partidos -1,16 de media-, y después de él los números son peores. Con Caparrós solo se consiguieron cinco unidades y el equipo acabó un punto por encima del descenso, y en la presente temporada -con Matías Almeyda y Luis García Plaza- se han logrado 34, lo que arroja una media de 1,09 por partido. El colchón con el descenso ahora mismo es solo de dos puntos.

Desde que el catalán dejara el banquillo sevillista se ha cubierto una liga entera, en la que se han conseguido 39 puntos. La media es de 1,026 por encuentro, sensiblemente inferior, y la cantidad es insuficiente para una permanencia. Han pasado tres entrenadores, un nuevo director de fútbol profesional, un montón de fichajes que aportan poco o nada, se fueron las dos estrellas -Lukebakio y Badé- y el equipo está peor en la clasificación. ¿Qué ha cambiado en el año sin García Pimienta? Poco, y a peor.