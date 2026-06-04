Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 20:56h.

Nuevo proyecto en Anfield

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Las piezas siguen encajando en este mercado de fichajes que acaba de comenzar. Un banquillo de la Premier League ya tiene nuevo inquilino para el próximo curso. Se trata de Andoni Iraola. El técnico español se convierte en el nuevo entrenador del Liverpool, ampliando así la representación de Euskadi en el 'Big Six' de la competición británica.

Los seis mejores equipos de la Premier League están plagados de españoles tanto sobre el césped como en sus respectivos banquillos. Concretamente, entre ellos hay un buen puñado de vascos. Sin ir más lejos, los banquillos de Liverpool, Chelsea y Arsenal están compuestos por tres entrenadores con pasado en la Real Sociedad o el Athletic: Xabi Alonso, Mikel Arteta y ahora Andoni Iraola tras confirmar su llegada a Anfield.

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El comunicado del Liverpool

Este ha sido el comunicado emitido por el Liverpool para informar sobre el fichaje de Andoni Iraola para su banquillo:

El entrenador de 43 años tomará las riendas de Anfield para suceder a Arne Slot, que dejó los Reds el sábado. Iraola llega después de tres impresionantes campañas en la Premier League con el Bournemouth, lo que lo llevó a Europa por primera vez en su historia con un sexto puesto de la tabla el mes pasado.

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"Muy entusiasmado, muy entusiasmado", expresó a su nuevo club. "Porque obviamente conoces al Liverpool, sabes que es un club grande, un club enorme, uno de los más grandes del mundo. Pero al sentirme dentro y entender un poco más a este club, siempre pensé que era un club especial. No necesitas muchas cosas para sentirte atraído por el Liverpool. Liverpool es Liverpool", prosiguió.

"Obviamente el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad de entrenar a jugadores de primer nivel, la oportunidad de luchar por los títulos. Creo que no puede ser más atractivo que esto. Es difícil encontrarlo. Así que estoy muy emocionado de empezar".