Redacción ElDesmarque Madrid, 05 MAY 2026 - 11:29h.

El término se ha hecho viral a raíz del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Arsenal en las semifinales de la Champions League y se refiere al estilo de juego de ambos equipos

Julián Álvarez, entre algodones en la previa del Arsenal-Atlético

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El Atlético de Madrid y el Arsenal se juegan hoy estar en la final de la Champions League y una de las cosas que más virales se han hecho en las últimas semanas en redes sociales en referencia a esta eliminatoria ha sido el concepto de 'haramball'. El conjunto colchonero tiene la oportunidad de volver a meterse en una final, después de la de la Copa del Rey de esta misma temporada donde los de Diego Pablo Simeone salieron derrotados, y lo afronta con las bajas de jugadores importantes como Pablo Barrios y Nico González y con Julián Álvarez entre algodones. Por el lado del Arsenal, el conjunto londinense también llega con lesionados y Mikel Arteta no podrá contar con tres hombres clave. El partido de esta noche, para muchos usuarios de las redes sociales, puede ser un homenaje al 'haramball', 'antifútbol' en español, ya que ambos equipos son poco vistosos para el espectador promedio y utilizan planteamientos más defensivos que ofensivos para superar a sus rivales.

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¿Qué es el 'haramball'?

El 'haramball' o antifútbol es un estilo de juego que se caracteriza por una estrategia defensiva y agresiva que implica que todos los jugadores de un equipo replieguen detrás del balón y esperen al equipo rival sin ofrecer ningún tipo de avance ofensivo. Los objetivos de esta táctica son evitar que el equipo contrario marque goles en lugar de buscar una estrategia de ataque para ganar el partido. Este término también se ha usado para describir a los equipos que impiden de manera intencional que el juego tenga un desarrollo normal simulando faltas y perdiendo tiempo durante los tiros libres, saques de banda y córners. Aunque estas acciones suelen acabar con una amonestación por parte del árbitro, frenan dinámicas de juego y duermen el partido para que el equipo que las use en su favor descanse o pierda el tiempo. El meme en redes sociales es que los usuarios hacen montajes con inteligencia artificial utilizando las imágenes de entrenadores como Diego Pablo Simeone o Mikel Arteta y las modifican añadiendo accesorios propios de individuos de Oriente Medio.

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¿Por qué se asocia a Diego Pablo Simeone, Mikel Arteta y José Bordalás con este concepto?

Para los usuarios de las redes sociales, los mayores exponentes del 'haramball' son Diego Pablo Simeone y Mikel Arteta y, en España, José Bordalás. El denominador común del estilo de juego de estos tres técnicos es que no es muy vistoso y ofrece pocas variantes ofensivas para superar al rival contrario. Estos entrenadores, históricamente, siempre han preferido refugiarse en esquemas o sistemas que permitan proteger la portería propia de una manera mucho más segura y sin exponerse tanto como lo harían los equipos de Hansi Flick, Luis Enrique o Vincent Kompany. Lo que provoca esto es que los encuentros de los conjuntos entrenados por los supuestos 'líderes del antifútbol' suelen ser menos divertidos para el espectador promedio.