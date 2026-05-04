Las tres bajas de Mikel Arteta en el Arsenal antes del Atlético

Celia Pérez 04 MAY 2026 - 14:25h.

No recupera a ninguno para la cita de Champions

El Atlético, contra las estadísticas y el 'gafe' del árbitro Daniel Siebert frente al Arsenal

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El Atlético de Madrid pone rumbo a Londres para afrontar el partido de vuelta de las semifinales de Champions League frente al Arsenal. Un duelo para el que Mikel Arteta no podrá contar ni con Martin Odegaard, Jurrien Timber y Kai Havertz. Ninguno de los tres se ejercitó este lunes en la última sesión previa al duelo frente al conjunto colchonero.

El delantero alemán se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular, mientras que Odegaard fue baja el fin de semana contra el Fulham por unas molestias en la rodilla y Timber no juega desde hace un mes.

Mikel Arteta no podrá contar con ninguno de los tres, lo que le obligará a jugar con Viktor Gyökeres en punta, con Eberechi Eze como '10' en lugar de Odegaard y con Cristhian Mosquera o Ben White en el lateral derecho.

El Arsenal sacó un empate a uno en el Metropolitano y tendrá que solventar la eliminatoria en casa, donde no ha perdido en toda la Champions League, si quiere estar en la segunda final de Champions de su historia.

Por su parte, el Cholo ha recuperado en la convocatoria a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Alexander Sorloth, bajas el pasado sábado en Valencia, además del regreso de José María Giménez tras ocho encuentros de baja por lesión.

En el encuentro de ida del pasado miércoles, Julián Álvarez sufrió una torcedura de tobillo, Giuliano Simeone un golpe en la cintura y Sorloth unas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo que los apartaron de la visita a Mestalla y de la dinámica normal de los entrenamientos para recuperarse para la cita decisiva del martes en Londres.

De momento, a la espera del entrenamiento vespertino de este lunes, los tres forman parte de la expedición del Atlético, que tiene las dos únicas bajas de Nico González y Pablo Barrios, aquejados de sendas lesiones musculares, una vez que Giménez ya está repuesto de una dolencia muscular sufrida el 4 de abril ante el Barcelona.