Admite que el linier se equivocó levantando la bandera y elogia la labor de Munuera Montero

Eray Cömert piensa en España mientras le aprietan de Alemania

Compartir







Como suele ser habitual cada martes, la RFEF ha publicado su programa 'Tiempo de Revisión', en el que repasan algunas de las jugadas polémicas de cada fin de semanas. Entre ellas, el CTA ha incluido el segundo gol del Atlético de Madrid en el partido ante el Valencia CF, que fue invalidado de manera inicial a instancias del linier pero acabó subiendo al marcador.

Cabe recordar que el linier levantó la bandera antes de que la jugada finalizara, pero José Luis Munuera Montero no hizo sonar su silbato hasta después del gol, anotado por Miguel Cubo. Finalmente, tras la revisión desde la sala VOR, se comprobó que Antoine Griezmann estaba en posición correcta y el 0-2 acabó subiendo al marcador.

PUEDE INTERESARTE Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Durante su repaso, el CTA admite el error del asistente al levantar la bandera antes de tiempo y elogia la labor de Munuera Montero por no hacer sonar su silbato, dejando claro que "la decisión final es plenamente ajustada al reglamento". Y a su vez, manda una indirecta a los jugadores del Valencia que se quedaron parados en la acción, recordando que "el balón continúa en juego hasta que el árbitro principal detenga expresamente la acción".

El análisis del CTA del gol del Atlético en Valencia

"El árbitro asistente levanta la bandera de forma prematura, sin aplicar correctamente el delay, especialmente relevante en situaciones de fuera de juego, situaciones próximas a gol o finalización de jugada. Tras el chequeo desde la sala VOR, se comprueba desde las distintas cámaras que el fuera de juego no existe, cambiando el árbitro la decisión inicial y concediendo por tanto el gol", explica el CTA.

"En acciones ajustadas de fuera de juego, con posible finalización en gol, debe aplicarse el delay, retrasando la señalización para no cortar una acción potencialmente válida para que el VAR pueda actuar en caso de error. Hay que recordar que un balón continúa en juego hasta que el árbitro principal detenga expresamente la acción, con independencia de la señalización del asistente", añaden, señalando claramente al hecho de que los jugadores valencianistas se quedaron parados y no siguieron la acción.

PUEDE INTERESARTE Mouctar Diakhaby ya corre con balón hacia un futuro lejos de Valencia

"Para el CTA, el asistente debió retener la señal de la bandera. El árbitro, con buen criterio y visión de juego, de forma muy acertada, dejó continuar la jugada la tratarse de una acción de gol, señalando el fuera de juego posteriormente, aplicando el protocolo para este tipo de acciones. Tras la revisión, el VAR confirmó que no existía fuera de juego y es por lo que se validó el tanto. La decisión final es plenamente ajustada al reglamento", concluye.