Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 23:04h.

Carlos Sainz y Williams dan un importante paso adelante en el Gran Premio de Miami

A Carlos Sainz no le convencen los cambios que la FIA ha introducido en el reglamento

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La vuelta a la rutina de Carlos Sainz se antojaba algo complicada. Con un inicio de temporada muy complicado para los intereses del piloto español y de Williams, el parón lo afrontaban como una oportunidad única de recuperar el terreno perdido. Durante estas semanas, la escudería británica ha intentado dar con la tecla y el trabajo parece haber tenido su efecto. No solo Sainz ha podido terminar en los puntos con una meritoria novena posición, sino que Alex Albon ha hecho lo propio entrando en meta décimo.

En la salida, el caos se adueñó de gran parte de la parrilla. Sainz pudo sobrevivir, pero no ha desaprovechado la ocasión para lanzar alguna pulla a sus rivales. "Hice una de mis salidas. Desde la nueva reglamentación es un aspecto muy fuerte y bueno. Hubo caos, había coches que parecía que sí o sí tenían que terminar la carrera en esa vuelta. Puse mi ritmo, adelanté unos puestos y hemos acabado en mi ritmo con un resultado que merecemos después de la mejora del fin de semana", cuenta en DAZN el madrileño. Claramente, para Sainz, la clave ha estado en su ritmo de carrera. "He visto que éramos el noveno más rápido de forma clara. Mejor que Audi, Haas o Racing Bulls, que eran coches que nos metían medio segundo por vuelta en Japón. Ahora no les sacamos eso, pero sí dos o tres décimas. Es un paso adelante importante", añade.

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Un nuevo dardo a Williams... pero con mejor sabor

Sainz ha sido, y lo seguirá siendo, uno de los pilotos más críticos con la nueva normativa y con los ajustes que han hecho durante estas semanas. "Es una reglamentación que todavía tiene potencial de mejora. El adelantamiento es adelantamiento, pero es más dependiendo de lo que hagas a nivel de estrategia del motor y su mapa, más que en pilotaje. Es momento de dejar de criticar a la reglamentación y sí apretar para que sigan habiendo cambios en la dirección correcta", aclara desde Miami.

Por último, lanza un mensaje a Williams y ya se ve batallando con los Alpine. "Este era el coche que deberíamos haber llevado a Australia, pero lo retrasamos hasta Miami. Espero que esos problemas se terminen y ahora empecemos la recuperación. Además de llegar a las posiciones donde habíamos prometido estar al final del 2025. Todavía estamos lejísimos. Para llegar a luchar por los Alpine... están a tres o cinco décimas. Es lejos. Tendremos que apretar los dientes", zanja.