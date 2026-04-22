Carlos Sainz y Williams ven la luz con las mejoras que llegarán a Miami

Alberto Cercós García 22 ABR 2026 - 14:13h.

En Williams siguen trabajando para que el Gran Premio de Miami sea más positivo y haya un paso adelante

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El parón en el Mundial de Fórmula 1 está siendo muy provechoso por las escuderías que han empezado la temporada de manera más negativa. Para Williams, el 2026 no está siendo nada bueno. No asistieron al 'shakedown' de Barcelona, los problemas en los test de Baréin fueron a más y en las primeras carreras la fiabilidad ha estado en el foco de todas las miradas. Si bien Carlos Sainz logró una meritoria novena posición en China, la cruda realidad de la escudería es crítica. Tienen mucho sobrepeso y las cuentas no salen. Es por ello que durante este parón, en Williams han trabajo más de lo esperado. Con pruebas en Silverstone, tanto en el simulador como en el asfalto; y es que durante los últimos días, tanto el mencionado Sainz como Alex Albon estuvieron rodando con el monoplaza del año pasado. Algo que ayudará a los pilotos a llegar a Miami con buenas sensaciones. Además, James Wolves asegura que a Estados Unidos llegarán con mejoras importantes.

"Este descanso es donde esos valores deben demostrarse en la práctica. Durante las últimas semanas, nos hemos reunido como equipo para analizar los datos, acelerar la investigación y la simulación, y perfeccionar nuestro enfoque para el resto de la temporada. Nuestros pilotos han vuelto al simulador y el equipo está trabajando en la práctica de las paradas en boxes. En el área de desarrollo, estamos trabajando arduamente en todos los elementos, sobre todo en el peso del coche. Cada hora de este período tiene un propósito. Miami es la oportunidad de mostrar nuestro próximo paso adelante. Sabemos que aún no estamos a punto, pero estamos deseando seguir avanzando y volver a la pista", cuenta el británico en su cuenta de LinkedIn.

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Carlos Sainz, de desconexión total al asfalto con el FW47

Carlos Sainz ha vivido unas semanas de desconexión total. El piloto español terminó el Gran Premio de Japón muy enfadado con la Fórmula 1: tanto con las nuevas reglas como por el rendimiento de su monoplaza. Mientras el parón se sucedía, él ha aprovechado para jugar al golf, montar en bici y reconectar con el monoplaza que en 2025 le dio hasta tres podios.

Como si de un paso adelante se tratara, en Williams se palpa el optimismo. Esperan ver la luz en Miami, con Sainz al frente y con mejores sensaciones que en Australia, China o Japón. Wolves habla de mejoras y el español, tras haber desconectado, seguro que espera con ansia probarlas en pista. Trabajar en el simulador no es lo mismo, pero también le habrá ayudado a no perder el ritmo que había adquirido hasta la fecha. Lo que es una certeza es que parece que este parón sí puede servir para ver un cambio de tendencia en la F1 en todos los sentidos.