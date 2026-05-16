Carlos Sainz da la primera vuelta al Madring y alucina con La Monumental: "Es ciega"

Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 14:01h.

Carlos Sainz se pone al volante para probar por primera vez cómo es una vuelta en Madring

Williams reacciona a tiempo para que Carlos Sainz no dude de su futuro

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Carlos Sainz, como embajador del Gran Premio de España en Madrid, ha tenido el privilegio de ser el primer piloto de Fórmula 1 en dar una vuelta al nuevo trazado de MADRING. Un giro que han filmado con la narración del piloto español de Williams, y es que Sainz ha alucinado con todos los puntos que harán del Gran Premio una experiencia única para todos. Con el trazado asfaltado por completo, la cuenta atrás para que los últimos detalles estén a punto ha empezado.

El Gran Premio de Madrid se disputará a mediados del próximo mes de septiembre y la expectativa de los pilotos de Fórmula 1 es altísima. Se trata de un circuito nuevo, técnico y con diferentes puntos de interés. La Monumental es lo que más llama la atención de todo el trazado, ya que cuenta con un peralte nunca antes visto en el Mundial. El desafío de Sainz en esta primera vuelta es mayúsculo: no solo por conocer de primera mano el trazado, sino por analizar en cada momento cómo funcionará un Fórmula 1 en ese contexto.

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Carlos Sainz narra cómo es el circuito

"Primer punto de frenada y primer punto de adelantamiento. Curva que será en tercera, donde hay que tirarse pronto y con cambio de dirección. Bueno, esta primera curva me gusta mucho, ya que se verá como nos peleamos un poco con el coche", empieza Sainz nada más empezar la vuelta a bordo de un Ford Mustang GT. "Totalmente ciegas, frenada ciega y chicane lenta. Aquí es la leche, porque todo esto se abre, de repente hay mucho más espacio. Estas curvas son mucho más rápidas, con mucho apoyo", describe al pasar por las curvas 8, 9 y 10.

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Pero sin lugar a dudas, el momento más destacable de la experiencia es cuando llega La Monumental. "Aquí es donde disfrutaremos un Formula 1 a tope y ya llegamos a La Monumental. Entraremos a fondo, e igual levantamos en la mitad un poco, para que agarre el tren delantero. Esto es lo que a mí más me ha impresionado, el cambio de rasante que hay en mitad de La Monumental. Y aquí, completamente a ciegas, salimos... sólo se ve el cielo. De Madrid al cielo. Yo creía que La Monumental tenía peralte y ya. Y ahora de repente no solo tiene peralte, sino que es ciega. Se ha juntado un buen cóctel de cosas", apunta el madrileño.