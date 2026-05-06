Williams reacciona a tiempo para que Carlos Sainz no dude de su futuro

Alberto Cercós García 06 MAY 2026 - 13:42h.

Carlos Sainz terminó noveno en Miami y Williams corrobora un paso adelante

La FIA y la Fórmula 1 escuchan las quejas de los pilotos: los cambios en la normativa que se aplicarán en Miami

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El futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 puede dar un vuelco importante. Tras una pretemporada nefasta por parte de Williams y un inicio de curso muy complicado para los intereses del español, la teoría dictaminaba un 2026 duro. La nueva reglamentación está haciendo estragos en el día a día de los pilotos y en la escudería británica los problemas llegaron muy pronto. Aún así, el parón de cinco semanas parece haber sido clave para ellos. En Miami, al menos. Sainz terminó la carrera en los puntos, en novena posición; un resultado que da a entender un importante paso adelante. Algo tremendamente determinante, y es que el futuro de Sainz en Williams ya empezaba a cuestionarse. Cabe recordar que el madrileño firmó un contrato que le aseguraba dos temporadas (2025 y 2026) y, luego, se añadió el concepto 'multianual': ahora le toca decidir.

Sainz tiene muy claras sus intenciones, y todo hace indicar que seguirá en Williams alguna temporada más. Pero esa confianza se la ha podido ganar la escudería reaccionando a tiempo. Porque desde la sonada ausencia en el 'Shakedown' en Montmeló, unos test en Baréin muy deficientes y un inicio de curso preocupante, Sainz y Williams asoman de nuevo la cabeza. "Este era el coche que deberíamos haber llevado a Australia, pero lo retrasamos hasta Miami. Espero que esos problemas se terminen y ahora empecemos la recuperación. Además de llegar a las posiciones donde habíamos prometido estar al final del 2025. Todavía estamos lejísimos", contaba tras la carrera en DAZN.

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Williams convence a Carlos Sainz

La realidad es que Williams ha dado un importante paso adelante en estas cinco semanas. Un paso adelante que se ha transformado en un GP de Miami muy positivo: a la novena plaza de Sainz toca sumarle la décima de Alex Albon. Al menos, en Miami, sí se ha visto un cambio de tendencia en la escudería. Pero, eso sí, tocará esperar si se trata de algo puntual o si en Canadá también están ahí. James Volwes resume todo lo que ha dado de sí este pasado fin de semana en Estados Unidos.

"Ha sido un invierno realmente caótico, pero ahora hemos dado un pasito adelante. El coche que hemos construido es el más complejo. Y el proceso no fue fluido. Tuvimos problemas. Estoy muy contento, han sido cinco semanas duras donde hemos agachado la cabeza. Hemos traído muchísimo rendimiento, estamos moviéndonos en la dirección correcta, estoy contento, esto es sólo el principio. Va a venir más rendimiento en prácticamente todas las carreras hasta el parón, tengo confianza. El peso es muy frustrante, es muy doloroso no estar donde queríamos... El equipo ha hecho un gran trabajo quitando un par de kilos y quitaremos más. Pero lo esencial es que las mejoras que llevemos a cada circuito sirvan para coger la senda correcta", apunta Volwes.