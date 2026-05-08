Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 13:26h.

La Fórmula 1 ha aprobado nuevas modificaciones en el ADUO y son para ayudar a Honda

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La FIA ha movido ficha para evitar que Honda quede descolgada en la nueva era de motores de la Fórmula 1, una decisión que puede tener impacto directo en el futuro competitivo de Aston Martin y, por extensión, en las aspiraciones de Fernando Alonso a partir de las siguientes carreras. Según ha adelantado The Race, el organismo rector de la Fórmula 1 y los fabricantes de unidades de potencia llevaban semanas negociando ajustes en el mecanismo ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), una herramienta diseñada para ofrecer ayudas de recuperación a los motoristas con mayor retraso técnico. El objetivo es claro: impedir que Honda, que atraviesa dificultades en el desarrollo de su unidad de potencia, quede atrapada en el fondo de la parrilla.

Esta cuestión generó debate en el paddock durante el Gran Premio de Miami, donde inicialmente se frenó la votación para revisar con mayor precisión el alcance de las ayudas. La preocupación de la FIA era encontrar un equilibrio: ofrecer apoyo real a Honda sin convertir esa ventaja en una vía para pasar de rezagado a un motor dominador en tiempo récord.

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Los nuevos cambios en el ADUO son para rescatar a Honda

Tras esa revisión, el Consejo Mundial del Motor ha aprobado finalmente modificaciones específicas que amplían tanto el margen financiero como técnico para los fabricantes más retrasados, donde está Honda actualmente. El cambio más significativo afecta al límite presupuestario. Los fabricantes cuya unidad de potencia esté un 10% o más por debajo del motor de referencia podrán ahora acceder a un incremento de hasta 11 millones de dólares dentro del techo de costes, frente a los 8 millones anteriores.

Además, se añade una concesión extraordinaria de 8 millones adicionales para desarrollo exclusivo en esta temporada. Estos cambios también incluyen un aumento en las horas del banco de pruebas: de las 190 horas extra previstas anteriormente se pasa a 230 para quienes superen ese umbral del 10% de desventaja. En una normativa que acaba de nacer, este margen adicional puede resultar crucial.

El déficit de Honda respecto a sus competidores

El trasfondo de estas medidas es evidente: Honda arrastra un déficit significativo frente a sus rivales en este arranque del nuevo ciclo técnico. Aunque la FIA no publica cifras exactas, el umbral del 10% activado en la normativa deja entrever la magnitud del problema. Para un campeonato que presume de competencia y desarrollo tecnológico, tener a un gran fabricante descolgado supone un riesgo tanto deportivo como comercial.

No obstante, la decisión no ha estado exenta de recelos. Fabricantes como Mercedes han insistido en que el ADUO debe ser una herramienta de recuperación, no un mecanismo que permita a un competidor cercano dar un salto que altere el orden natural. Además, persisten las dudas sobre cómo se mide el rendimiento real de los motores, condicionado por factores externos como la aerodinámica. La FIA, consciente de ello, ha dejado la puerta abierta a futuros ajustes en el sistema de evaluación tras las primeras revisiones de la temporada.