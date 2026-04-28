El CTA da la razón al Betis a pesar de las críticas del Real Madrid: "Es contacto leve"

Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 18:57h.

El Comité de Árbitros da por válida la decisión de Soto Grado y considera que el VAR no debió intervenir

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Es gol legal de Héctor Bellerín. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes un nuevo capítulo de Tiempo de Revisión, el serial donde el Comité de Asesores de la RFEF analiza algunas de las jugadas más polémicas de la jornada, con el fin de analizar si las decisiones arbitrales estuvieron o no bien juzgadas. En este caso han dado la razón a César Soto Grado, colegiado del Real Madrid - Real Betis que dio por válido el tanto del lateral derecho en el último minuto y no consideró como falta ese agarrón leve de Antony sobre Ferland Mendy.

La explicación del Comité de Árbitros es la siguiente: "En el minuto 92 se produce una sujeción leve por parte de un jugador del Betis sobre un defensor del Real Madrid dentro del área. La jugada continua y finaliza con gol del equipo local. Para que un agarrón sea sancionable debe existir una sujeción clara y correlación directa de causa y efecto de la acción del atacante sobre el defensor. Los contactos leves entran dentro de la interpretación arbitral. Para el CTA la sujeción es leve e interpretable y no existe una relación causa-efecto clara. La interpretación del árbitro en el campo es correcta y el VAR, al tratarse de una acción subjetiva, hace bien al no intervenir, siguiendo los protocolos del comité arbitral".

Un juicio que no ha sentado nada bien en la entidad blanca. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, terminó muy enfadado el partido ante el Betis con el arbitraje de Soto Grado, reclamando esa posible falta de Antony sobre Mendy además de un posible penalti de Ricardo Rodríguez. El salmantino acusó a "los que tienen que decidir este tipo de acciones" de "ni saber ni entender" de fútbol para pitar así.

Tras las palabras de Álvaro Arbeloa en sala de prensa, en las que aseguró no entender la razón por la que no señalaron falta de Antony sobre Mendy, Manuel Pellegrini fue cuestionado por la razón en DAZN y el chileno no dudó. "Lo veo como un manoteo que pasan muchas veces. El defensor del Real Madrid intenta tirarse como si fuese más, pero estaban los dos manoteándose. No creo que, para ningún caso, sea falta. Hay muchísimas así", decía el técnico.

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