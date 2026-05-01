Alineaciones confirmadas de Girona y Mallorca en la jornada 34 de LALIGA

Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 19:50h.

El partido puede ser clave para alejarse del descenso

Revolución en los banquillos de LaLiga EA Sports: seis fijos, cinco salidas confirmadas y hasta 14 cambios de entrenador

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El Girona FC recibe al RCD Mallorca en Montilivi en un duelo directo por la permanencia en LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegan necesitados tras una dinámica irregular y con la presión de no complicarse en el tramo final.

El conjunto de Míchel encadena tres partidos sin ganar tras caer en Mestalla, mientras que el equipo de Martín Demichelis vio frenada su buena racha con la derrota ante el Alavés.

El Girona llega 15º con 38 puntos, mientras que el Mallorca suma 35. Una victoria puede marcar un antes y un después en la lucha por evitar el descenso. Montilivi abre la jornada con un partido de alta tensión… y mucho en juego.

Alineación del Girona

Míchel introduce cambios obligados por bajas y mantiene dudas en el sistema:

XI Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Blind, Reis, Francés, Fran Beltrán, Witsel, Ounahi; Tsygankov y Joel Roca, Echeverri.

Alineación del Mallorca

Demichelis apuesta por su bloque habitual con una única incógnita táctica:

XI RCD Mallorca: Leo Román; Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo; Morlanes, Darder, Samú Costa, Pablo Torre; Muriqi y Kalumba.