Sergi Darder da la cara ante los aficionados tras perder contra el Levante

Celia Pérez 18 MAY 2026 - 10:57h.

El centrocampista estuvo hablando con los aficionados bermellones tras el partido

¿Quién desciende a Segunda en caso de empate a puntos tras la última jornada?

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El Levante consiguió imponerse este domingo al Mallorca en un duelo clave por la permanencia en Primera división. El cuadro granota logró la victoria gracias a los goles de Carlos Espí y Kevin Arriaga, dejando muy tocado al conjunto bermellón. Al borde del descenso a Segunda, los de Demichelis afrontan una última jornada con muy pocas opciones de salvarse y el desánimo general está instaurado. Los aficionados piden explicaciones y los jugadores dan la cara, como es el caso de Sergi Darder.

El centrocampista, una vez finalizado el encuentro, salió a hablar con los aficionados bermellones presentes en el Ciutat de Valencia que pedían hablar con los jugadores. "Estoy aquí para dar la cara" y "no nos ha dado", eran las escasas frases que Sergi era capaz de dar en un momento complicadísimo.

Igualmente hundido se mostró en zona mixta, señalado que es incapaz de pedir esperanzas a nadie de cara a último encuentro de la temporada. "Los puntos están ahí para jugar, pero sintiéndolo mucho yo no me veo con fuerzas para pedir esperanzas a nadie. La final era hoy y no la hemos competido como tocaba. Con fallos de juveniles, no solo en el gol, sino en general. Partido en el que no han sido superiores a nosotros, pero es que nosotros tampoco hemos sido nada superiores a ellos. Cuando un equipo, con una final como hoy, no da la cara, qué voy a vender aquí. Lucharemos por este escudo, es evidente, pero yo a la afición no le puedo pedir nada, solo disculparme", señaló.

El Mallorca tiene muy complicado salvarse, pero no imposible. Para ello debería de ganar el último partido frente al Real Oviedo y si el Girona ganara al Elche, y Osasuna perdiera contra el Getafe, habría un triple empate con 42 puntos. En ese caso, el Mallorca se salvaría y descenderían Elche y Osasuna.