Pepe Jiménez 23 MAY 2026 - 20:43h.

El Elche y el Girona se juegan la salvación este sábado

Éder Sarabia rompe a llorar en rueda de prensa antes de la final del Elche para evitar el descenso: "Quique Setién me enseñó"

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Máxima tensión en Girona. El Elche llegó este sábado a Montilivi a falta de un par de horas para el encuentro y fue recibido por los aficionados locales con un lamentable lanzamiento de objetos contra el autobús de los de Eder Sarabia. El técnico, tras bajar del bus, explotó contra la seguridad: "Se lía una traca".

Enfadadísimo, las cámaras de Movistar captaron como Eder Sarabia iba gritándole a todo aquel que se encontraba de camino a su vestuario en Montilivi. "Si se rompe una ventana, ¿Qué pasa?", decía alterado el exsegundo de Setién.

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A pesar de que sus ayudantes intentaban tranquilizar al entrenador, el del Elche tenía claro que había fallado algo en el camino al estadio y le replicaba a seguridad que "nos tiran 40.000 cosas, se rompe una ventana y se lía una traca. ¡¿Qué pasa?!".

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El técnico seguía gritando, mostrando su indignación y entre varios miembros del conjunto ilicitano iban empujándole para, como mínimo, quitarle del foco de la cámara presente, que estaba captando uno de los momentos más tensos del encuentro... antes de comenzar.

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El técnico, posteriormente, tuvo que ser tranquilizado tanto por miembros de seguridad como miembros del Elche, que le recordaron que este sábado, más allá de lo ocurrido, su equipo se estaba jugando la vida en Primera División.

Eder Sarabia, que está viviendo con una intensidad máxima este final de temporada, ya rompió a llorar en la rueda de prensa previa a la cita y este sábado, tras sentir el miedo del lanzamiento de objetos contra su autobús, volvió a evidenciar sus nervios y su tensión antes de este momento clave del curso.