Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Girona FC
Competicion:

Pasillo de bengalas y cánticos en Montilivi: así es la llegada andando del Girona al estadio

Los jugadores del Girona llegan andando a Montilivi y la afición les recibe con bengalas y cánticos
Los jugadores del Girona recibidos por la afición. ElDesmarque
Compartir

El Girona se juega la vida en el último partido de la temporada y la afición es consciente. Es por ello que cientos de aficionados se agruparon en la llegada del autobús del equipo a Montilivi, donde se enfrentarán contra el Elche en una final para ambos equipos por quedarse en Primera División.

Los seguidores del conjunto catalán encendieron decenas de bengalas que empañaron el ambiente de humo rojo. Esto imposibilitó la llegada del vehículo al estadio, por lo que el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron que bajarse ahí mismo y terminar el recorrido a pie. Entre los miembros de seguridad, se formó una línea recta donde los múltiples aficionados pudieron darle el último apoyo en persona antes del inicio del encuentro.

PUEDE INTERESARTE

Puedes ver la llegada de los jugadores del Girona a Montilivi en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

Temas