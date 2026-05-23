Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 20:12h.

Los jugadores del Girona tuvieron que llegar al estadio andando

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación tras la jornada 38 de LALIGA EA Sports

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El Girona se juega la vida en el último partido de la temporada y la afición es consciente. Es por ello que cientos de aficionados se agruparon en la llegada del autobús del equipo a Montilivi, donde se enfrentarán contra el Elche en una final para ambos equipos por quedarse en Primera División.

Los seguidores del conjunto catalán encendieron decenas de bengalas que empañaron el ambiente de humo rojo. Esto imposibilitó la llegada del vehículo al estadio, por lo que el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron que bajarse ahí mismo y terminar el recorrido a pie. Entre los miembros de seguridad, se formó una línea recta donde los múltiples aficionados pudieron darle el último apoyo en persona antes del inicio del encuentro.