Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 13:44h.

"Podemos pensar muchas cosas pero queda un partido y debemos ganarlo", reflexiona

Míchel, las bajas para la final Girona - Elche y la reflexión con el descenso: "Lo hubiera firmado"

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Míchel Sánchez ha comparecido en sala de prensa, antes del partido vital para evitar el descenso entre el Girona FC y el Elche. Si bien Éder Sarabia rompió a llorar pensando en la posibilidad de lograr la permanencia, el vallecano se mostró más comedido. Sin embargo, sí que apeló a la sencillez y enunció un mensaje sencillo: la necesidad de pensar en fútbol y nada más. A continuación, sus palabras:

Cómo está el equipo: "Estamos bien. Preparados para el partido. Es una final. En casa, con nuestra gente. Todo el mundo está preparado, han tenido una buena semana y preparados para el partido de mañana".

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Las cábalas del partido: "No lo he pensado nada porque necesitamos ganar. No he jugado otro partido en estas circunstancias. Es lo que toca y tenemos que ganar una final, que pienso que es lo que es para nosotros".

Motivos para creer: "Creo que más en los jugadores. Estamos en Primera división porque somos un equipo que hace las cosas bien. Ahora mismo estamos en la misma situación. Tenemos claro que es un partido para hacer historia, y es diferente a todos los que hemos jugado antes. Creo en mi equipo, nada más. No puedo pensar en otra cosa. Mucha confianza en los jugadores, en hacer un partidazo y ganar".

Sobreexcitación: "Personalidad en el vestuario, tenemos experiencia en estas situaciones. Cada uno tiene sus formas de actuar antes del partido. Controlar lo que toca de entrenamientos, de todo, y el jugador sabe que es un partido diferente. Creo que todo el mundo está preparado. ¿Sobreexcitación? Lo que tenemos es energía, ilusión, motivación... para hacer historia".

Discurso motivacional: "Creo que todos han tenido mensajes. Familia, amigos... todos saben que es una final. Lo que hemos hecho es estar juntos nosotros en el vestuario. Todos los que están siempre en la ciudad deportiva hemos estado juntos para preparar el partido. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. Luchar para continuar en Primera división, ganar el partido en casa y eso supondrá hacer historia".

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Situaciones delicadas previas: "Ya he dicho que la preparación del partido ha estado bien en todos los sentidos. Lo más importante es la claridad que debe tener el jugador de cómo hacer las cosas en el campo, porque es un partido de fútbol. Y sobre fútbol hemos hablado mucho. Las cosas a nuestro alrededor no las podemos controlar. Tenemos que mirar al campo y al fútbol. Así seremos capaces de dar nuestra mejor versión. Es una cosa que hemos trabajado mucho esta semana, jugar al fútbol y ser capaces de dar nuestra mejor versión".

Cómo está Stuani: "Veremos. Es un jugador que viene con distintas situaciones de lesión y no hace todo el entrenamiento con nosotros. Al igual que Francés, que tiene molestias, pero vamos a ver si infiltrándole puede estar en el equipo, Blind con molestias... son jugadores que pueden ser duda para mañana pero estoy convencido de que estarán preparados. No sé el tiempo que estarán en el campo pero sé que tienen mucha ilusión y la energía a tope para ayudar al equipo".

Energía emocional y escenarios del partido: "Sí, sí. Dentro de un partido hay muchos partidos a jugar y pueden pasar muchas cosas. En cada escenario debemos estar preparados. Con un gol a favor, buscar el segundo, de tener una situación en contra, que puede pasar... hay una cosa muy importante que es vivir el momento presente. Competir en cada acción para seguir creciendo en el partido. Es algo de lo que hemos hablado mucho. No puedes pensar en el resultado, tienes que pensar en la acción, en el juego, en el compañero. Solucionar, solucionar, y que pasen cosas en el campo. todo lo que pase en el campo tiene que ser fútbol, y eso nos debe llevar a actuar. Da igual que te pongas por delante, porque el partido durará 95 minutos y debemos estar preparados para luchar cada balón".

Carga emocional más o menos importante que el fútbol: "Debemos de pensar en fútbol. Ya hay una preparación para hacerlo. El equipo está preparado para jugar a fútbol. Tenemos energía para hacer un partidazo y mirar hacia delante, 95 minutos de fútbol. Después veremos, pero fútbol".

Depender de sí mismos: "Lo que ha pasado ha pasado ya. Queda un partido. Podemos pensar muchas cosas pero queda un partido y debemos ganarlo. Una final, y jugar para ganar, nada más. No es importante lo que ha pasado antes ni dónde está cada excusa. Un partido, una final. La suerte que tenemos es que es con nuestra gente, en casa, y somos capaces de hacer un gran partido y ganar. Estamos convencidos de hacerlo".

Enfermería del Girona: "Abel está disponible, Lemar también después de las molestias, Hugo Rincón también después de la enfermedad. Stuani está fuera del equipo pero estará disponible porque se infiltrará. Hemos pensado infiltrar a Francés, que está mejor de la rodilla de la lesión del otro día. Ha hecho una parte con nosotros y puede ser que con la infiltración pueda estar con nosotros. Daley Blind ha tenido una sobrecarga y hoy no ha entrenado. Veremos qué podemos hacer mañana para que esté con nosotros. Y Donny también está bien y está para jugar".

Qué partido se imagina Míchel: "Imagino un equipo que quiere tener la pelota, que es el Elche, a la vez que nosotros. Ellos no cambiarán nada y nosotros tampoco. Iremos hacia delante a luchar cada pelota, poniendo energía en el campo y ser capaces de estar mejor que el Elche en el campo. Creo que no hará cambios en ningún equipo para hacer las cosas de otra manera que creo que no hemos trabajado ninguno".

Ambiente de final: "Sí, la afición está con nosotros, es el jugador número 12. Necesitamos mucho a la gente, pero nosotros debemos ser capaces de dejarlo todo en el campo y provocar que el ambiente sea increíble. Con el juego, la agresividad, la energía, la alegría Eso es lo que les he pedido a los jugadores. Todos están convencidos de que somos capaces de mostrar nuestra mejor versión. 96 minutos para hacer un partido y hacer historia para nosotros".

¿El fútbol le debe una al Girona?: "No lo sé. El otro equipo pensará en las suyas. Sé que nosotros hemos hecho muchas cosas bien en nuestra historia y merecemos estar aquí para luchar por estar en Primera división. Está en nuestra mano hacer lo que mejor sabemos, que es jugar al fútbol. Luego veremos porque pueden pasar cosas en el campo que no controlas, pero tenemos claro el plan de partido, y el equipo lo dará. El otro equipo pensará que por historia merecen, cada uno tiene la suya, y la nuestra es que podemos hacerla realidad mañana".

¿Último partido de Míchel en el Girona?: "No lo sé, no lo he pensado, de verdad. Porque lo más importante es el Girona. Nos lo jugamos todo a un partido, no puedo pensar en mí. Pienso en el Girona. Pienso que somos capaces de superar este partido y después vere,os. no tengo prisa. Siempre he dicho que primero hablaré con el club, y así será".

La salida de Guardiola del City: "Más allá del éxito, para mí es el mejor entrenador de la historia. No por el City, sino por lo que ha hecho por el fútbol. Espero que continúe entrenando".