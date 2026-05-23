Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 19:49h.

Míchel, los infiltrados para el Girona - Elche y el compromiso para evitar el descenso: "Todos saben que es una final"

Todo en juego en la última jornada

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La última bala para ambos equipos, en juego. Girona y Elche se juegan el objetivo de la temporada en esta jornada 38, la última antes de que la campaña 25/26 de LALIGA EA SPORTS eche el telón. Al equipo catalán solo le vale la victoria para certificar la permanencia en la categoría. Dos puntos les separan de los ilicitanos, equipo al que cualquier otro resultado le libraría del descenso.

Un rato antes de la cita, tanto Míchel Sánchez como Eder Sarabia dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego de Montilivi este sábado.

El once inicial del Girona

Míchel sale de inicio con Gazzaniga en portería, línea de cuatro para Álex Moreno y Arnau en los laterales junto a David López y Vitor Reis en el centro de la zaga. La medular será para Witsel e Iván Martín, con Ounahi algo más adelantado, Marc Roca y Bryan Gil en los costados y Tsygankov en punta de lanza.

De esta manera, el once inicial del Girona lo forman: Gazzaniga; Joel Roca, Arnau, David López, Vitor Reis, Tsygankov, Ounahi, Witsel, Bryan Gil, Iván Martín y Álex Moreno.

En el banquillo se quedan Rubén Blanco, Krapyvtsov, Hugo Rincón, Van de Beek, Stuani, Fran Beltrán, Abel Ruiz, Lemar, Echeverri, Francés, Artero.

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El once inicial del Elche

El Elche sale de inicio con Dituro en portería junto a una línea de tres hombres compuesta por Bigas, Affengruber y Chust. Como carrileros parten Valera y Sangaré, con Aguado en la medular, Febas y Villar algo más adelantados y Álvaro junto a Tete Morente arriba en busca de los goles.

Con esta alineación parte Sarabia de inicio: Dituro, Víctor Chust, Affengruber, Bigas, Buba, Aguado, Febas, Gonzalo Villar, Valera, Tete Morente y Álvaro.

En el banquillo se quedan: Iñaki Peña, Iturbe, Pedrosa, Redondo, André Da Silva, Rafa Mir, Neto, Josan, John, Diang, Petrot, Cepeda y Fort.