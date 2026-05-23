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Valverde explica por qué hacía falta que jugase Vivian de lateral en la despedida de Iñigo Lekue

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Llega la hora de entonar el adiós al fútbol para Iñigo Lekue. (Foto: Athletic Club)
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BilbaoDespués de once años en el primer equipo y 282 partidos oficiales disputados con el Athletic Club no quedaba otra opción que Iñigo Lekue, un One Club Man, jugara esta noche en el coliseo de Florentino Pérez donde se ha perdido por (4-2).

El futbolista de Deusto, últimamente 'castigado', no tuvo minutos de juego ante el Celta en la igualada obtenida el pasado domingo en la jornada 37 de LaLiga EA Sports y sí en la visita al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, de este sábado 23 de mayo tras la que va a colgar las botas definitivamente y se irá a la vez que el entrenador que le hizo debutar, Ernesto Valverde.

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En su comparecencia ante la prensa, el Txingurri era preguntado por su decisión de sacar en los laterales al central Dani Vivian y Adama Boiro ante la sanción de Yuri Berchiche cuando en Bilbao se pensaba que Lekue iba a ser de la partida.

Dijo el Txingurri que "tenía pensado que jugara Lekue esta noche, pero creí que Kylian Mbappé iba a jugar en esa zona del campo y por eso he metido a Vivian de lateral" según ha explicado el técnico.

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