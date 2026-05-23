Asís Martín 23 MAY 2026 - 23:29h.

El verdadero oráculo del Athletic es Manolo Delgado, lo vio venir hace un año

El tomatero Lekue dijo adiós al fútbol tras once temporadas en el primer equipo

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BilbaoDespués de once años en el primer equipo y 282 partidos oficiales disputados con el Athletic Club no quedaba otra opción que Iñigo Lekue, un One Club Man, jugara esta noche en el coliseo de Florentino Pérez donde se ha perdido por (4-2).

El futbolista de Deusto, últimamente 'castigado', no tuvo minutos de juego ante el Celta en la igualada obtenida el pasado domingo en la jornada 37 de LaLiga EA Sports y sí en la visita al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, de este sábado 23 de mayo tras la que va a colgar las botas definitivamente y se irá a la vez que el entrenador que le hizo debutar, Ernesto Valverde.

En su comparecencia ante la prensa, el Txingurri era preguntado por su decisión de sacar en los laterales al central Dani Vivian y Adama Boiro ante la sanción de Yuri Berchiche cuando en Bilbao se pensaba que Lekue iba a ser de la partida.

Dijo el Txingurri que "tenía pensado que jugara Lekue esta noche, pero creí que Kylian Mbappé iba a jugar en esa zona del campo y por eso he metido a Vivian de lateral" según ha explicado el técnico.

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Iñigo Lekue esta temporada: 18 partidos (14 de titular y 4 de suplente) con 1.198 minutos jugados

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El integrante del grupo musical ‘Orsai’ y el segundo capitán de la plantilla tras Iñaki Williams formado en la cantera del Danok Bat, ha acumulado tres títulos, dos Supercopas y una Copa del Rey, pero le ha llegado la hora de dar un paso al lado. Veremos si en tiempo se incorpora a Lezama en algún tipo de función.