Pablo Sánchez 24 MAY 2026 - 00:08h.

El dinero que han ganado los 20 equipos de LALIGA EA Sports tras la clasificación final de LALIGA EA Sports

No continuará la próxima temporada

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Tras el pitido final, Guillermo Almada compareció ante los medios para analizar la derrota del Real Oviedo ante el Mallorca en la última jornada de LALIGA EA SPORTS. El técnico uruguayo pidió perdón por no lograr el objetivo y señaló que una de las dificultades de este curso han venido por coger a un equipo a mitad de curso. Fue ahí cuando se acordó de Paunovic y de Luis Carrión, sus antecesores en el cargo desde el inicio del año.

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La rueda de prensa de Guillermo Almada

La derrota en Mallorca: "Mal partido, jugamos mal. Nunca nos encontramos cómodos con el balón, generamos algunas situaciones pero ellos llegaban en transición. Se notó un equipo golpeado, aunque intentamos recuperarnos".

El descenso: "Es la primera vez que cogí un equipo a mitad de temporada y ha sido difícil. Heredas muchas cosas y es difícil. Perdimos muchos puntos injustamente y luego pegamos una bajada cuando perdimos ante el Elche en el Tartiere".

El futuro del Oviedo: "Conociendo al Grupo Pachuca y a Jesús Martínez y lo comprometidos que están con la institución, seguro que están planificando la próxima temporada. Jesús es un hombre inquieto y apasionado por Asturias".

Su salida del club: "No es importante por qué tomé la decisión, sino lo que va a venir en un futuro".

El cambio de Álex Forés por Hassan: "Buscábamos otra movilidad en el ataque y el cambio fue más táctico que otra cosa".