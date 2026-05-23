Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 22:57h.

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Así jugaron los de Guillermo Almada

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El Real Oviedo cerró su periplo por LALIGA EA SPORTS con una derrota frente al Mallorca en Son Moix. Ante el equipo balear imperó la necesidad de los locales de ganar para aferrarse a la salvación. Un tanto de Pablo Torre al borde del descanso desequilibró una contienda que no volvería a moverse hasta el 2-0 de Morlanes en la recta final y el definitivo 3-0 de Muriqi.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 38 de LALIGA EA Sports.

Moldovan (4): Acertado en las acciones de peligro del Mallorca contra su portería. Poco pudo hacer en el gol de Pablo Torre. Fue a menos con el paso de los minutos.

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Nacho Vidal (3): Algo desubicado en el tanto de Pablo Torre. No tuvo su mejor día por el costado diestro.

Bailly (5): Tiró de corpulencia en los primeros campases para ganarle la partida a los atacantes locales. Muy metido en el encuentro.

Dani Calvo (4): Tuvo la primera ocasión clara de los suyos tras un saque de esquina. Secó a Muriqi en un par de jugadas esenciales.

Rahim (4): Estuvo rápido para abortar los ataques del Mallorca por su banda.

Fonseca (3): Primera parte perdido. No conectó con los hombres de arriba y se le vio impreciso.

Colombatto (3): Tampoco destacó demasiado. Poca aportación al equipo en todos los sentidos.

Ilyas (6): Intentó generar peligro a través de centros laterales que no encontraron portería. Tiró desmarques continuamente para generar acciones de ataque. Entró más enchufado al segundo tiempo y hasta pudo empatar.

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Cazorla (5): Dueño del balón parado. Generó peligro a través de faltas y saques de esquina. Acompañó en varias ocasiones para ayudar a sacar el balón desde atrás.

Reina (4): Su juego se basó en oxigenar al equipo arriba a través de cambios de banda de una punta a otra. Poca aportación más en ataque.

Álex Forés (2): Almada movió el árbol y dio entrada a Hassan por Forés. El delantero estuvo desaparecido durante los primeros 45 minutos y el técnico decidió cambiar de sistema.

Cambios

Hassan (4): Le dio frescura al ataque del Oviedo, aunque Almada tampoco encontró con el egipcio lo que buscaba arriba. Poca aportación ofensiva.

Thiago Borbas (S.C.):

Ilic (S.C.):

Lucas Ahijado (S.C.).

Javi López (S.C.).