Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 20:31h.

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El CA Osasuna firmó una victoria en el último minuto prácticamente (2-1) ante el Sevilla, de los que se construyen desde la insistencia más que desde el brillo. Durante muchos minutos fue mejor que el Sevilla FC, pero se encontró con el golpe duro del 0-1. Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó: empujó, acumuló llegadas y terminó encontrando el empate con un gol de Raúl García, pero Alejandro Catena remató el partido sobre la bocina para llevarse los tres puntos en casa.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto de Alessio Lisci en el partido disputado en El Sadar:

Las notas de los jugadores de Osasuna ante el Sevilla

Sergio Herrera (5,5): Sin demasiado trabajo durante gran parte del partido. En el gol encajado queda vendido por la jugada bien elaborada del Sevilla. Correcto en lo básico, pero sin intervenciones diferenciales.

Valentín Rosier (7): De lo más constante del equipo. Firme en defensa y con presencia ofensiva. Su disparo lejano y su capacidad para cortar contras reflejan un partido completo. Nivel alto y regular.

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Enzo Boyomo (6,5): Serio en defensa, bien en los duelos y atento en coberturas. No comete errores graves y mantiene el orden incluso tras el golpe del 0-1.

Alejandro Catena (8): Partido serio atrás… y decisivo arriba. Siempre bien colocado, contundente en los despejes y héroe final con el gol en el 90+9. Apareció cuando más quemaba el balón.

Javi Galán (6): Insistente por banda. Genera volumen ofensivo y obliga al rival a replegar, aunque le sigue faltando precisión en el último pase. Aun así, su empuje suma.

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Jon Moncayola (7): Uno de los motores del equipo. Mucho recorrido y protagonismo en el tramo final. Su disparo al palo largo refleja su ambición. Crece con el partido.

Iker Muñoz (5): Correcto sin más. Trabajo físico, pero poca incidencia con balón. Sustituido sin dejar huella clara.

Aimar Oroz (5): No logra ser el nexo ofensivo que el equipo necesita. Interviene, pero sin continuidad ni peso real. Partido gris.

Rubén García (5,5): Participativo, sobre todo en balón parado. Genera alguna situación interesante, pero sin terminar de romper líneas. Sustituido en el tramo clave.

Víctor Muñoz (7,5): El jugador más desequilibrante de Osasuna. Cada vez que encaró generó sensación de peligro. Su jugada individual en la primera parte y su actividad constante marcan diferencias.

Ante Budimir (5): Muy vigilado, le costó encontrar espacios. Peleó, pero no logró imponerse ni generar ocasiones claras.

Los suplentes de Lisci

Raúl Moro (6): Aporta energía y verticalidad. Sin grandes ocasiones, pero suma dinamismo en el tramo final.

Raúl García (8): Impacto total. Sale desde el banquillo y cambia el partido con un gol de delantero con recursos: control, orientación y definición precisa. Decisivo.

Moi Gómez (6): Da algo de orden y pausa en el tramo final. Participa en la fase de empuje del equipo.

Abel Bretones (n.c)

Kike Barja (n.c)