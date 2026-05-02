Hansi Flick recupera músculo para El Sadar con dos altas médicas y una baja clave en defensa

Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 13:49h.

Flick piensa también en el Clásico al gestionar los regresos

Hansi Flick anuncia su primer fichaje para la próxima temporada y le compara con Philipp Lahm

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El FC Barcelona ya tiene lista su convocatoria para medirse a CA Osasuna en El Sadar en una jornada clave de LaLiga EA Sports, con novedades importantes tanto en forma de regresos como de ausencias.

Flick recupera efectivos

Hansi Flick ha incluido en la lista a tres nombres destacados: Eric García, Marc Bernal y Raphinha. Los dos últimos reciben el alta médica tras superar sus respectivas lesiones, aunque su regreso será progresivo y no partirán como titulares.

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El técnico alemán recupera así piezas importantes pensando no solo en Osasuna, sino también en el inminente Clásico. Especialmente relevante es el caso de Raphinha, que vuelve tras cumplir los plazos de su lesión muscular.

Eric García, por su parte, apunta directamente al once inicial para cubrir la baja por sanción de Jules Koundé, que no podrá estar por acumulación de tarjetas.

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Lista de convocados del Barcelona

Porteros: Joan García, Szczesny y Aller

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Eric y Xavi Espart

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Bernal

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Raphinha, Rashford y Roony

Bajas sensibles y mirada puesta en el Clásico

No todo son buenas noticias para el Barça. Lamine Yamal se pierde lo que resta de temporada por lesión, mientras que Andreas Christensen sigue sin estar al 100% pese a haber vuelto a entrenar.

Además, Flick sigue tirando del filial para completar una convocatoria en la que también destacan nombres como Robert Lewandowski, Pedri o Frenkie de Jong, pilares del equipo en este tramo final de temporada.