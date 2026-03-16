Álvaro Borrego 16 MAR 2026 - 12:05h.

No marca desde el 4 de enero y desde que volvió de su lesión el Betis no ha ganado

Tú decides en qué bando estás

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4 de enero de 2026. Esa fue la última vez que Cucho Hernández marcó un gol con la camiseta del Real Betis. Más de dos meses, con lesión de por medio, han pasado desde entonces, generando un letargo en el que el equipo ha acusado un más que evidente problema de cara a portería, reduciendo de manera considerable sus prestaciones ofensivas y, sobre todo, evidenciando un claro déficit de acierto. Sin los goles del colombiano, que venía firmando los mejores números de su carrera, Manuel Pellegrini no ha sido capaz de cubrir ese vacío. Con momentos puntuales del Chimy Ávila o Cedric Bakambu, pero sin dar con la tecla de la regularidad que venía mostrando el cafetero en la primera mitad del curso.

Hasta enero los números del Cucho Hernández fueron inmaculados. Diez goles y tres asistencias en media temporada. Era el máximo artillero del equipo, en solitario, llegando a encadenar cuatro partidos consecutivos viendo portería. Sin embargo, esa lesión en el muslo sufrida en Oviedo cortó de raíz su racha. Estuvo mes y medio de baja, regresó ante el Rayo Vallecano, pero desde entonces acumula cinco encuentros sin ver portería.

Su fútbol no ha involucionado. Tiene una brillante lectura de los partidos y una capacidad sobresaliente para entender el juego, destacando sobremanera en la asociación con sus compañeros, pero la realidad es que de cara a portería sigue sin tener acierto. Desde que fichó por el Real Betis en enero del año pasado nunca estuvo tanto tiempo sin marcar.

Ante el Panathinaikos tuvo varias claras y contra el Celta de Vigo tampoco estuvo certero. Él mismo reconoció no pasar por un buen momento. "Tuve un par de ocasiones para marcar y estar más cómodos. Siento que con nada nos están haciendo daño. Es difícil ser positivo ahora con la racha que tenemos, pero hay que hacerlo. El fan está ahora enfadado y con justa razón", explicaba tras la derrota en Grecia. Sin sus goles (desde su vuelta), el Real Betis ha sido incapaz de ganar un partido. Debe ser el jueves el día perfecto para romper la mala racha.