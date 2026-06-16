El próximo paso judicial de Rafa Mir antes de recurrir la sentencia que lo envía a prisión

David Torres 16 JUN 2026 - 13:30h.

Hay un error de la sentencia: Será el paso previo a presentar el recurso de apelación para evitar la cárcel

Los plazos de Rafa Mir para recurrir y evitar su entrada en prisión cuando la sentencia sea firme

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ValenciaRafa Mir, y más concretamente su abogado, Jaime Campaner, empiezan a definir la estrategia para cambiar la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha condenado a ocho años y medio años de prisión al futbolista del Sevilla, que estaba cedido en el Valencia cuando ocurrieron los hechos, por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado.

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Aclaración de sentencia: ¿qé es y qué implica?

El primer paso será pedir una aclaración de sentencia, que es un trámite judicial mediante el cual el mismo tribunal que dictó la resolución corrige errores materiales, aritméticos, omisiones o conceptos menos claros en su escrito. Su único propósito es hacer que la sentencia sea clara y ejecutable, sin modificar el fondo o el sentido de la decisión, pero además implica ganar tiempo en el proceso. Ahí se pueden pedir y corregir errores materiales o de copia, equivocaciones en nombres, fechas o números de identificación; conceptos oscuros o contradictorios, como palabras o frases confusas en la parte resolutiva u omisiones, si el juez olvidó pronunciarse sobre alguno de los puntos específicos que se discutieron en el juicio.

En concreto, en el caso de Rafa Mir, la aclaración es para que rectifiquen el error material consistente en que dicen que el recurso que cabe es casación ante el Supremo, pero es un error; porque cabe recurso apelación al Tribunal Superior de Justicia desde el año 2015.

En concreto, en el caso de Rafa Mir, la aclaración es para que rectifiquen el error material consistente en que dicen que el recurso que cabe es casación ante el Supremo

El recurso de apelación, el siguiente paso

Una vez recibida la aclaración de la sentencia, la defensa habrá ganado tiempo para presentar el recurso de apelación, que será ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ese será el siguiente paso.

En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque hay sorpresa en la parte de la defensa del jugador que no entiende que hayan omitido el relato de la policía por darle más valor al de las víctimas. Es más, parece inverosímil que no den presunción de veracidad a la declaración de los policías locales de Bétera. Y es que, cabe recodar que en su sentencia, el tribunal acordó en su sentencia deducir testimonio de las declaraciones vertidas en el juicio oral por tres policías locales de Bétera por si ésta fueran constitutivas de un delito de falso testimonio, “dado la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”, a las que atribuyen “prevalencia probatoria”.