David Torres 16 JUN 2026 - 07:29h.

Compartir







ValenciaTres clubs se han visto salpicados por el caso Rafa Mir. El Valencia CF, pues mientras ocurrieron los hechos era jugador che; el Sevilla FC, que es propietario de los derechos federativos del futbolista murciano y el Elche CF, club en el que está cedido hasta el 30 de junio y que iba a ejecutar una opción de compra para ficharlo. Ahora esa decisión está, lógicamente en el aire tras conocerse que el delantero Rafa Mir ha sido condenado este lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a 8,5 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha afirmado que valorará la situación del futbolista en cuanto tenga en su poder la sentencia. Rafa Mir y su abogado, en declaraciones a ElDesmarque, han defendido ya su inocencia y han anunciado que recurrirán.

La posición del Elche

En declaraciones que recoge la agencia EFE, aseguran que se han enterado de la sentencia “a través de los medios de comunicación. En este momento, el club no dispone del contenido de la sentencia, por lo que no podemos hacer una valoración. En cuanto la tengamos y podamos analizarla con rigor, el Elche tomará las decisiones que correspondan. Mientras tanto, respetamos el procedimiento y el ámbito judicial”, finalizan las fuentes del equipo ilicitano. Queda por tanto en el aire saber qué hará el conjunto ilicitano sobre su opción de compra valorada en 50.000 euros.

Más contundente ha sido el Sevilla FC, que ha emitido un comunicado en el que "manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte." Dicho esto, en el club, tal y como ha podido saber ElDesmarque, se respetarán los procedimientos judiciales y los plazos de la justicia, que se pueden alargar incluso más de lo esperado.