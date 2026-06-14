Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUN 2026 - 18:03h.

El lunes 15 de junio tendrá cuatro partidos y uno de ellos será el debut de España

Jugadores de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en el Mundial 2026

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El lunes 15 de junio tendrá cuatro partidos del Mundial 2026 y, entre ellos, el debut de la Selección Española. La Roja disputará el tercer partido del día y el resto de encuentros serán Costa de Marfil - Ecuador, Suecia - Túnez y Bélgica - Egipto, el último del lunes. Los horarios y dónde ver los dos partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Costa de Marfil - Ecuador del Mundial 2026?

El encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador, que corresponde a la primera jornada del Grupo E, se celebrará este lunes 15 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El pitido inicial será a las 01:00h en España, es decir, en la madrugada del domingo al lunes y podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Suecia - Túnez del Mundial 2026?

El duelo entre Suecia y Túnez, perteneciente a la primera jornada del Grupo F, se celebrará este lunes 15 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El partido comenzará a las 4:00h en España, en la madrugada del domingo al lunes y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el España - Cabo Verde del Mundial 2026?

El debut de la Selección Española, partido de la primera jornada del Grupo H se disputará el lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes más espectaculares del torneo. El pitido inicial será a las 18:00h en España y el encuentro podrá verse en abierto por La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Bélgica - Egipto del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Bélgica y Egipto de la primera jornada del Grupo G se celebrará el lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle y comenzará a las 21:00h en España. El encuentro podrá verse a través de las plataformas DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.