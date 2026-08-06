El Atlético de Madrid busca un ingreso exacto para poder fichar a Dusan Vlahovic

Ángel Cotán 06 AGO 2026 - 23:04h.

Es el delantero elegido por Mateu Alemany

Alexander Sorloth, una de las llaves

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La delantera, gran ocupación de la dirección deportiva colchonera en este tramo de mercado. Con Julián Álvarez en el foco, y prácticamente despidiéndose de sus opciones de recalar en el FC Barcelona, el Atlético de Madrid cocina a fuego lento cambios en su ataque. Mateu Alemany prioriza la operación salida para poder acudir con fuerza a por los fichajes deseados, y aunque parece que avanza en las últimas horas, aún necesita un ingreso exacto para poder fichar al nueve que quiere.

El ariete elegido convence en el seno del club. Dusan Vlahovic es el gran favorito para reforzar la delantera rojiblanca, ya no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por el contexto que rodea a la operación. A sus 26 años, el goleador serbio ha finalizado su contrato con la Juventus de Turín y es libre para firmar por cualquier club.

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El Atlético busca un ingreso exacto para fichar a Dusan Vlahovic

¿Y por qué no se ha lanzado formalmente el Atlético todavía? La respuesta es clara: Alexander Sorloth. El periodista Matteo Moretto profundiza en este asunto de mercado y arroja nuevos detalles a tener en cuenta por una operación que necesita un empujón antes de calentarse del todo. La citada fuente explica que, sin la salida previa del gigante noruego, Dusan Vlahovic no podrá jugar en el Metropolitano.

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Y no a cualquier precio. El Atlético de Madrid quiere ingresar cuarenta millones de euros por Alexander Sorloth. Solo si un club llega con esa cantidad económica exacta, el ariete noruego será traspasado y Mateu Alemany podrá lanzarse a por Dusan Vlahovic.

No obstante, el club rojiblanco no disfrutará de todo el tiempo del mundo. El Barcelona no se olvida del futbolista serbio y la citada fuente también añade el interés del Besiktas turco. Sorloth tiene la llave, pero sin los cuarenta millones previos, la llegada de Vlahovic parece improbable.