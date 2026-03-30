David Torres 30 MAR 2026 - 11:18h.

Se celebran del 26 de junio al 4 de julio

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ValenciaEl Ayuntamiento de València ha tomado la decisión de cambiar la localización del Village de los Gay Games 2026 que se celebran del 26 de junio al 4 de julio y que estaba previsto celebrarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC) para "garantizar el descanso de los vecinos".

Tras la sentencia judicial conocida esta semana donde se exige al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de los vecinos de Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Ayuntamiento ya está trabajando para modificar el Village de los Gay Games donde están previstas actividades informativas, lúdicas y culturales. Fuentes municipales han confirmado que ya está en conversaciones con el Levante UD para trasladar las actividades al Estadio Ciutat de València.

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A pesar que el Ayuntamiento no es quien autoriza y/o da la licencia de los festivales que se celebran en CACSA (competencia de la Generalitat), el gobierno municipal va a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos.

El cambio de ubicación del Village de los Gay Games es un primer paso en ese sentido, han indicado las mismas fuentes.

Catalá: "Clarísimo"

La alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró tras conocerse esa decisión judicial que tiene "clarísimo" que el Ayuntamiento garantizará y velará por el derecho al descanso de los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 de ha estimado la demanda de vecinos de dos edificios de viviendas próximas a CACSA y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital que adopte las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en este enclave vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

En esta sentencia, del 24 de marzo, se declara que el Ayuntamiento de València, con su actuación, ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad e integridad moral de los vecinos demandantes, residentes en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero de la ciudad, en las inmediaciones del recinto de CACSA donde se celebran los conciertos. El proceso tiene su origen en una reclamación de 2022.