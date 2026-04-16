Saray Calzada 16 ABR 2026 - 14:34h.

La italiana ha hecho un preguntas y respuestas y ha hablado de su situación personal

Álvaro Morata sorprende con un mensaje a Alice Campello el día de su cumpleaños

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Alice Campello se ha abierto en canal con sus seguidores. La italiana todavía apenas había hablado sobre su ruptura con Álvaro Morata que se produjo hace unos meses tras darse una segunda oportunidad. El jugador había sido el único que hasta el momento ha hablado sobre ello, pero ahora ha sido la modelo la que se ha pronunciado sobre esto y cómo se encuentra en la actualidad.

La italiana hizo una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores. Ahí ha reconocido que pasa por una montaña rusa de emociones. "Hay días en los que me siento hecha pedazos, otros en los que me siento fuerte y feliz. Días en los que no le encuentro sentido a nada, y otros en los que me siento la persona más afortunada del mundo. Últimamente, sin embargo, me siento en paz conmigo misma y, sobre todo, profundamente orgullosa de cómo estoy afrontando mi vida".

Alice Campello y su nueva etapa en la vida

En estos momentos así, Alice Campello aconseja rodearse de las mejores personas. "Estad con personas que os quieran de verdad, sin segundas intenciones... Recuerda que todo se supera, todo pasa. Es precisamente en los momentos más difíciles cuando aprendes a conocerte de verdad y a crecer".

Alice Campello también compartía el aprendizaje que ha sacado estos meses tras pasar por la separación. "Las personas te dan lo que son, no lo que mereces". La italiana comienza una nueva etapa de su vida tras haber vivido años intensos con Álvaro Morata con el que ha tenido dos hijos.

Tuvieron una primera ruptura en verano de 2024 y tras meses separados se dieron una segunda oportunidad. En este caso la segunda parte de su relación no duró mucho más y a finales del 2025 comenzaban a haber los primeros rumores de ruptura. En este caso no hicieron comunicado, pero poco a poco se fue confirmando lo que era un secreto a voces.