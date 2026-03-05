Álvaro Morata sorprende con un mensaje a Alice Campello el día de su cumpleaños

Saray Calzada 05 MAR 2026 - 13:31h.

Morata ha felicitado a Alice Campello por su cumpleaños

María Pombo reconoce a Álvaro Morata que le diera un "empujón" en su popularidad: "Todo se multiplicó"

Alice Campello ha cumplido 31 años y lo hace en una nueva situación familiar. Hace semanas que se ha separado de Álvaro Morata y por lo que dijo el futbolista ninguno de los dos lo están pasando bien. Pero en un día como el de hoy, el delantero ha querido dejar todo esto a un lado y pronunciarse por el cumpleaños de la que fue su exmujer y madre de sus cuatro hijos.

La italiana compartió hace unas horas una publicación con varias imágenes y un texto. "Último día con 30 años". Este post ha sido compartido por el delantero y le dedicaba un escueto mensaje. "Feliz cumple. Disfruta de tu día", decía Morata.

A pesar de la separación parece que entre los dos sigue habiendo una cordialidad. Sus caminos se han separado como pareja, pero siempre les unirán sus hijos. En los últimos años han pasado por varios baches y el de final de 2025 parece que no le han podido superar.

Alice Campello y Álvaro Morata y su segunda oportunidad fallida

El nacimiento de su cuarta hija fue algo que les hizo mella a los dos. Ella lo pasó mal física y psicológicamente y a esto se le sumó un mal momento deportivo y psicológico del delantero. Esto les unió y siguieron juntos, pero la primera separación llegó en verano de 2024 tras ocho años juntos. Tras meses separados, se volvieron a reconciliar y estuvieron juntos casi un año, pero el final del 2025 fue el fin de la segunda oportunidad.

Ahora ya hacen vidas separadas y en esta segunda ocasión lo están gestionando de manera más discreta. En la primera ruptura hubo comunicados y el asunto fue mucho más mediático. Ahora no quieren pronunciarse mucho al respecto para que poco a poco se deje de hablar de esto en la esfera pública.