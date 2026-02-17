Saray Calzada 17 FEB 2026 - 08:47h.

Álvaro Morata fue expulsado en el último partido y Cesc públicamente le afeó su acción

Los delanteros que podrían ir al Mundial 2026 con España tras la grave lesión de Samu Omorodion: lista de candidatos

Compartir







No corren buenos tiempos para Álvaro Morata en ninguna faceta de su vida. A su separación de Alice Campello hay que sumarle que su periplo por el Como 1907 no está siendo el mejor. En el último partido acabó siendo expulsado y lejos de recibir el apoyo público de su entrenador lo que hizo Cesc Fábregas fue dejarle un recadito.

"La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa. Álvaro es un jugador de experiencia, espero mucho más de él en este sentido", comentó el técnico catalán.

Horas después esto parece haber hecho reflexionar al delantero español. Reconoce que se ha equivocado y que le toca trabajar de nuevo para mejor su situación. "Otra vez me he equivocado. Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho", comentó en un post de Instagram.

PUEDE INTERESARTE La rabia de Álvaro Morata tras marcar su primer gol con el Como: no lo hacía desde mayo

El abismo de Álvaro Morata

Álvaro Morata fichó el pasado verano por el Como para aportar experiencia en un equipo lleno de jóvenes promesas y lo cierto es que su rendimiento está dejando mucho que desear. Solo ha marcado un gol desde que comenzó la temporada en la Copa de Italia y en la Serie A ha dado dos asistencias. Ha jugado 777 minutos, pero de momento está muy por debajo de lo esperado.

Esto no solo le puede repercutir en su futuro en el club, sino también en la Selección Española. En el Como tiene contrato hasta junio de 2026 y por lo visto hasta el momento se hace difícil pensar que le vayan a renovar. Con el combinado nacional la cosa no está mucho mejor. Luis de la Fuente ya ha dejado claro que si juega puede ir convocado, pero su escaso nivel hacen pensar que hay otros delanteros españoles que están muy por delante de él. Habrá una convocatoria antes del Mundial, la de la Finalísima, y ahí se verá si el seleccionador le sigue teniendo en cuenta.