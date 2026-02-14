El recado de Cesc Fábregas a Álvaro Morata tras su expulsión: "Espero mucho más de él"

Miguel Casado 14 FEB 2026 - 19:45h.

El atacante fue expulsado por dos acciones sin balón

Nico Paz, más cerca de regresar al Real Madrid: reunión en las últimas horas y principio de acuerdo

Compartir







Álvaro Morata fue expulsado en la derrota del Como 1907 ante la Fiorentina después de ver dos cartulinas amarillas en menos de un minuto por dos acciones sin balón. El internacional con la Selección Española escenificó la frustración del equipo del Giuseppe Sinigaglia.

Su entrenador, Cesc Fábregas, le dejó un serio recado en las declaraciones posteriores al partido en DAZN. "La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa", dijo el técnico.

PUEDE INTERESARTE 25 millones por Gerard Martín, el Barcelona medita su venta en verano

"Álvaro es un jugador de experiencia, espero mucho más de él en este sentido", añadió.

La expulsión de Morata ante la Fiorentina

El delantero madrileño vio la cartulina amarilla en el 88' por discutir en exceso con Mandragora. La segunda, un minuto después, por caer en la provocación en forma de pequeño empujón de Ranieri, a la que respondió con otro empujón más brusco sin balón de por medio que acabó con su partido solo 20 minutos después de haber ingresado en el campo.

PUEDE INTERESARTE El argentino que es evaluado por Luis de la Fuente para ser convocado a la Selección Española

El Como no pudo gestionar bien los últimos minutos de un partido en el que consiguió recortar distancias en el 77. Pese al intento de Fàbregas desde la banda de bajar las revoluciones de los suyos, no pudo evitar múltiples parones de juego por encaramientos y faltas innecesarias.

"Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir", finalizó Fábregas.

El Como, con esta derrota, pone en peligro su presencia en puestos europeos. Es sexto con 41 puntos, solo dos más que el Atalanta, aunque tiene que recuperar el partido ante el Milan que no jugó por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.