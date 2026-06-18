Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 23:05h.

Marc Cucurella responde a las calabazas y críticas de Atlético de Madrid y Barcelona: "Todos muy contentos"

Rivales en LALIGA EA SPORTS la próxima temporada

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La selección española aguarda al próximo domingo para disputar su segundo partido del Mundial ante Arabia Saudí y olvidar así el insípido empate de su estreno frente a Cabo Verde. En los últimos días, los focs apuntan al vestuario de Luis de la Fuente tras el fichaje confirmado de Marc Cucurella por el Real Madrid o el de Víctor Muñoz por el Liverpool. El primero, sobre todo, ha generado multitud de reacciones. La última de ella por parte de su compañero Dani Olmo.

El jugador del Barcelona expuso, durante una entrevista en Sport, su sorpresa y la de sus compañeros tras conocer la noticia de su marcha al Madrid. Aprovechó para expresar la felicidad que siente por su amigo y le mandó un aviso sobre lo que le espera en LALIGA EA SPORTS, por ejemplo, cuando le toque enfrentarse al Barcelona.

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"No lo esperábamos. Él lo llevaba por dentro, si es lo que quería, me alegro por él. Ahora le va a tocar sufrir en LaLiga y a nosotros también. Va a tener que sufrir a Lamine", comentó Olmo.

Las negociaciones entre Cucurella y el Real Madrid

El propio Cucurella también fue protagonista en las últimas horas. El lateral atendió a los medios en rueda de prensa y dejó algunos detalles de cómo se fraguó su fichaje por el Madrid. Marc destacó la felicidad que siente por su llegada al conjunto merengue y la velocidad de las negociaciones.

"Fue muy rápido. Estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron a la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho", expresó ante los medios.