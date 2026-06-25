Basilio García Sevilla, 25 JUN 2026 - 14:02h.

El jugador lanza un mensaje cuando se dirime su futuro en el Real Madrid

El Betis también da el paso y abre la puerta al fichaje de Dani Ceballos

Compartir







Dani Ceballos sigue siendo jugador del Real Madrid. Su desvinculación del equipo merengue aún no se ha concretado, esa es una situación que en el Real Betis Balompié siguen con interés, pues el utrerano solo quiere irse del equipo capitalino para militar en el club en el que se formó.

El centrocampista es muy activo en las redes sociales, y si hace unos días mostró que estaba iniciando su mudanza desde la capital de España, este jueves ha lanzado un mensaje en su cuenta de X en el que deja entrever sus ganas de que la incógnita sobre su futuro se despeje cuanto antes.

Acompañado de una fotografía en la que se le puede ver realizando trabajo físico en plenas vacaciones, en las que pasa habitualmente por su tierra natal, Ceballos ha publicado lo siguiente: “La ilusión y la motivación siguen intactas. Seguimos preparando para lo que viene”, escribía el futbolista utrerano.

El propósito de Dani Ceballos

La idea inicial de Dani Ceballos es marcharse libre del Real Madrid, extinguiendo el contrato que le vincula con Florentino Pérez hasta el 30 de junio de 2027, y hacer un esfuerzo económico para que el Betis pueda asumir su alta ficha. Hace unas semanas se especuló con el Ajax de Amsterdam como posible destino, pero el jugador tiene claro dónde quiere ir.

Y es que según ha podido saber ElDesmarque y ha informado esta semana, el Real Betis estaría dispuesto a realizar un esfuerzo por ajustar el salario a la realidad deportiva del futbolista, incluso con un contrato largo, aunque siempre dentro de un equilibrio económico razonable.

PUEDE INTERESARTE Sitúan al Ajax tras el fichaje de Dani Ceballos: el Real Madrid y las cifras que se manejan

En Heliópolis no se esconden en ese sentido. Tiene el visto bueno de Manuel Pellegrini, de la dirección deportiva y del consejo de administración. Insisten en ese sentido que no hay ningún veto ni ningún tipo de resquemor por lo que pudiera ocurrir en el pasado. Cualquier buen futbolista será digno de vestir la elástica verdiblanca. Y él además cuenta con el beneplácito de todas las partes, entendiendo además que puede ser un contexto ideal para que se dé. Todo pasa, eso sí, porque se concrete su liberación del contrato que le une con el Real Madrid.