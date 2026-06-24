El Real Madrid activa la operación salida con tres salidas prioritarias y otros tres señalados en la recámara

A la espera de Dumfries, la plantilla estaría formada por 28 futbolistas

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El Real Madrid activa la operación salida. Con tres fichajes y dos salidas confirmadas, la plantilla de José Mourinho cuenta actualmente con 27 jugadores, por lo que la dirección deportiva está obligada a encontrar destino a varios de sus hombres. Concretamente, hay tres que tienen todas las papeletas para marcharse. Pero no soy los únicos, pues la lista total de posibles marchas asciende a seis futbolistas.

Recordemos: se fueron Carvajal y David Alaba, mientras que han llegado Cucurella, Bernardo Silva y Konaté de forma oficial. También está cerrado el fichaje de Dumfries, además del regreso de Endrick.

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Las salidas que planea el Real Madrid

La idea del Real Madrid es firmar un centrocampista de nivel, con Enzo Fernández como gran señalado. Para eso, necesita aligerar la plantilla. Según informa el diario Marca, la prioridad del club es encontrar salida a tres jugadores: Fran García, Dani Ceballos y Raúl Asencio.

Ceballos se irá con la carta de libertad. Fran tiene asumida su marcha y ya estuvo cerca de irse el pasado mes de enero, pero la dirección deportiva le frenó. Y el caso de Asencio es el más complejo: no tiene sitio en el equipo, acaba de renovar y no quiere cambiar de aires, por lo que su caso se podría alargar hasta el final del verano.

En caso de que se produzcan esas tres salidas y una vez se oficialice la llegada de Dumfries, la plantilla estaría formada por 25 jugadores. Demasiados, más aún ante la idea de firmar un centrocampista. Así pues, la situación obligaría a buscar más salidas. Y en la siguiente rampa de salida hay otros tres futbolistas: Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga y Gonzalo García.

El caso de Mastantuono parece el más evidente: su primer curso ha sido decepcionante y le vendría bien una cesión para adaptarse al fútbol europeo y tener minutos. Con Camavinga está más complicado: tiene contrato en vigor, el club vería con buenos ojos una venta y todo dependerá de la decisión del propio futbolista. Y con Gonzalo hay algunas dudas: Mourinho quiere quedárselo, pero su rol podría ser excesivamente secundario, más allá ante el regreso de Endrick y la condición de intocables de Vinicius y Mbappé.