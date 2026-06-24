Bellingham, Anthony Gordon e Iñaki Williams, señalados en el Inglaterra-Ghana: notas y puntos

Empate sin goles de una selección inglesa ineficaz en ataque

Cuadro completo de cruces del Mundial 2026

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Inglaterra no puede con Ghana. La selección de Thomas Tuchel no ha sido capaz de anotar ningún gol ante el combinado africano, que no inquietó en ataque pero defendió de maravilla. Futbolistas como Gordon, Bellingham o Kane rindieron muy por debajo de su nivel. También Iñaki Williams, titular y fantasmagórico.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Inglaterra y de Ghana en este partido de la jornada 2 del Mundial 2026.

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Las notas de Inglaterra: aprobados y suspensos

Pickford (5): ni un tiro a puerta de Ghana. Podría haber jugado su hermano y nadie se habría dado cuenta.

Reece James (5): arrancó con mucho protagonismo en ataque por la banda derecha y asociándose con Madueke, pero acabó deslucido. Cumplió atrás ante Semenyo.

Konsa (5): se jugó el penalti en el 79' en un partido con poco trabajo.

Ghéhi (5): cumplió, sin más, en una zaga a la que los ghaneses apenas se aproximaron.

Spence (5): fue una de las novedades del once y acabó sustituido en el 66'. No sufrió ante Iñaki, pero tampoco generó en ataque.

Anderson (5): se limitó al pase fácil, sin destacar ni en ataque ni en defensa. Sustituido en el 74'.

Declan Rice (5): luces y sombras. Mucho protagonismo, apareciendo en ataque y llegando con peligro desde la segunda línea, pero se fue apagando con el paso de los minutos.

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Madueke (4): lo sorprendente es que aguantara tanto sobre el terreno de juego. Muy poco, por momentos desesperante. 0/4 en regates y sustituido en el 84'.

Bellingham (4): da la sensación de estar algo más fino y más ágil físicamente, pero no hizo un buen partido. Su jugada más destacada fue un corte defensivo al borde de su área. En ataque, impreciso con balón y perdido en línea de tres cuartos. Sustituido en el 74'.

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Anthony Gordon (4): otra titularidad y otro partido decepcionante del nuevo fichaje del Barça. Esta vez algo más activo, eso sí, pero incapaz de desbordar por el costado zurdo. Un par de disparos y poco más. Sustituido en el 66'.

Harry Kane (1): nueve veces tocó la pelota en todo el primer tiempo. Diez en el segundo. Completamente perdido entre la zaga ghanesa, mandó a las nubes una ocasión clarísima en el 86' que podría haber significado el triunfo inglés.

Thomas Tuchel también dio entrada a O'Reilly y Saka en el 66', Rogers y Eze en el 74' y Rashford en el 83'.

Las notas de Ghana: aprobados y suspensos

Asare (): primera parada 57', parada a kane 69', paradón a saka 86'

Senaya (7): secó a Gordon, sufrió algo más con Saka en el tramo final y hasta tuvo una ocasión en ataque. Sustituido en el 87'.

Adjetey (7): ¿quién es Kane?, se preguntan en la zaga ghanesa. No hubo noticias del delantero ante el gran nivel de los zagueros.

Opoku (7): como toda la defensa, a un alto nivel en el juego aéreo, cerrando líneas y secando a los ingleses.

Mensah (7): 14 ante madueke y reece james y cerrando bien, sufre 37'

Iñaki Williams (2): no es que jugara mal, es que casi no jugó. Sólo tocó 16 veces la pelota y no consiguió generar nada desde la banda derecha. Partido muy pobre. Sustituido en el 66'.

Yirenkyi (5): desfondado en la medular, pero impreciso en sus intervenciones.

Thomas Partey (6): jugó de 5, por delante de la defensa, insertándose entre los centrales para sacar el balón y con muchas coberturas atrás. Con la pelota, poquito.

Kwasi Sibo (7): poco protagonismo con balón, pero contundente por arriba y mucho trabajo defensivo.

Semenyo (4): se supone que debe ser la estrella, pero no estuvo fino. Un par de jugadas desde la izquierda y poco más.

Jordan Ayew (5): a sus 34 años sigue dejándolo todo en el campo. Sufrió un golpe en la cabeza que le condicionó para luchar los balones aéreos, pero trabajo como nadie en la presión. Eso sí, se marchó en el 66' sin generar ocasiones.

Carlos Queiroz también dio entrada a Adu y Fatawu en el 66', Oppong en el 87' y Baba en el 95'.