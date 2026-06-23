Alineaciones confirmadas de Inglaterra y Ghana hoy en el Mundial 2026

Tuchel mete dos cambios en defensa; Iñaki y Thomas, titulares en Ghana

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Alineaciones confirmadas en Boston. La selección de Inglaterra, que viene de golear a Croacia en la primera jornada (4-2), busca su segunda victoria del Mundial 2026 ante Ghana, que también cosechó un triunfo en su debut en el torneo, en su caso ante Panamá (1-0). El ganador del partido no sólo firmará su billete a dieciseisavos, sino que virtualmente lo hará también como primera de grupo.

Once de Inglaterra: bajas y novedades

Thomas Tuchel introduce dos novedades respecto al primer partido ante el cuadro croata. Y las dos en defensa: Marc Guehi y Djed Spence entran en la línea defensiva en detrimento de Stones y O'Reilly, que arrancarán el partido en el banquillo.

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Por lo demás, todo igual. Reece James en la banda derecha, Anderson y Declan Rice en el doble pivote, Bellingham como engancha, Harry Kane en punta. Madueke partirá desde la izquierda y Anthony Gordon también se mantiene como titular pese a su discreto debut en la primera jornada.

Así pues, Inglaterra sale de inicio con Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Gordon y Harry Kane.

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Once de Ghana: bajas y novedades

Carlos Queiroz introduce cuatro cambios respecto a la primera jornada, entre ellos unos obligado en la portería, donde Lawrence Ati-Zigi se lesionó y tuvo que dejar su lugar a Benjamin Asare, que parte como titular en esta primera jornada.

Como principal novedad en clave española, tanto Iñaki Williams como Thomas Partey parten como titulares. El jugador del Athletic ni siquiera tuvo minutos en el primer encuentro por decisión técnica; el centrocampista del Villarreal, porque Canadá no le dejó entrar en el país. También entra Sibo en el once, mientras que se quedan fuera Owusu, Nuamah y Sulemana.

Así pues, Ghana sale sale de inicio con Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Thomas Partey, Sibo; Iñaki Williams, Semenyo y Jordan Ayew.